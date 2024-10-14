櫃買「提升企業價值計畫專區」上線 殖利率、淨值及本益比全揭露

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-14 19:44

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為提升上櫃公資訊透明度，及積極與股東及利害關係人溝通，櫃買中心「提升企業價值計畫專區」於今 (14) 日上線，提供企業自願上傳計畫至專區，並提供上櫃公司殖利率、股價淨值比及本益比等資訊，以利外界瞭解公司現況、未來規劃及長期價值。

櫃買中心表示，為引導上櫃公司提升企業價值，吸引更多資金投入並強化企業創造長期價值之能力，櫃買中心與證交所共同於公開資訊觀測站「投資專區」項下新設「提升企業價值計畫專區」，供企業將計畫內容上傳專區，使積極與股東及利害關係人溝通，並提供上櫃公司殖利率、股價淨值比及本益比等。

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櫃買中心鼓勵上櫃公司依內部作業訂定自身「提升企業價值計畫」並經董事會通過後，自願性將計畫內容上傳至該專區，以促進上櫃公司重視股東價值並積極與股東及利害關係人溝通。