櫃買「提升企業價值計畫專區」上線 殖利率、淨值及本益比全揭露
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-14 19:44
為提升上櫃公資訊透明度，及積極與股東及利害關係人溝通，櫃買中心「提升企業價值計畫專區」於今 (14) 日上線，提供企業自願上傳計畫至專區，並提供上櫃公司殖利率、股價淨值比及本益比等資訊，以利外界瞭解公司現況、未來規劃及長期價值。
櫃買中心表示，為引導上櫃公司提升企業價值，吸引更多資金投入並強化企業創造長期價值之能力，櫃買中心與證交所共同於公開資訊觀測站「投資專區」項下新設「提升企業價值計畫專區」，供企業將計畫內容上傳專區，使積極與股東及利害關係人溝通，並提供上櫃公司殖利率、股價淨值比及本益比等。
櫃買中心鼓勵上櫃公司依內部作業訂定自身「提升企業價值計畫」並經董事會通過後，自願性將計畫內容上傳至該專區，以促進上櫃公司重視股東價值並積極與股東及利害關係人溝通。
櫃買中心說明，今年 8 月 29 日已公告修正「上市上櫃公司治理實務守則」，並增訂「提升企業價值計畫參考範例」，鼓勵上櫃公司參酌前開範例編製「提升企業價值計畫」，內容如分析資金成本、獲利能力等資訊及闡明提升企業價值之具體措施等，使投資人瞭解企業營運發展計畫，並提升資訊透明度；另外亦鼓勵上櫃公司於公司網站、股東會、法說會等積極與投資人溝通，說明公司的財務狀況、公司治理執行情形及未來策略等。
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