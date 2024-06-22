合庫銀行2度榮獲台灣永續投資獎肯定 奪「個案影響力類-股東行動金獎」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-22 15:41
合庫金控 (5880-TW) 旗下合庫銀行以具體行動響應政府永續投資理念，將 ESG 因子納入投資決策流程，積極落實企業責任。參與被投資公司之股東會，不定期拜訪、議合，發揮機構投資人影響力，於昨 (21) 日頒發的第四屆台灣永續投資獎獲得「個案影響力類 - 股東行動金獎」之肯定。
合庫銀行關注投資標的是否善盡環境保護與社會責任，2023 年度參與 118 家次之股東會，均仔細評估議案，並於會議中發言討論公司未來發展方向及能源轉型議題、適度與其他機構投資人建立夥伴關係，積極維護股東權益、參與公司治理，本次為第二度榮獲台灣永續投資獎「個案影響力類 - 股東行動金獎」之殊榮。
母公司合庫金控於 2023 年 8 月通過「科學基礎減碳目標倡議」（SBTi）審核，為臺灣首家通過之公股金控，旗下子公司之自身營運及投融資等金融資產都將依循目標逐步減碳，充分彰顯合庫金控對永續發展的高度重視與積極投入。
此外，合庫銀行自 2019 年起累計 ESG 債券發行量達 80 億元，為首家完成 ESG 債券三大面向發行目標（綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券）之公股銀行，未來合庫銀行將持續投入永續金融，並與國際永續趨勢接軌，以具體行動落實 ESG 理念，發揮金融業之影響力。
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