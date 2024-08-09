合庫銀頒24名大學及碩博生研究獎金 ESG、數位金融及加密貨幣夯

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合庫研究獎金的最大特色是沒有限定申請人必須為客戶或客戶的子女，也沒有限制就讀的科系，只要成績達到規定，並且撰寫一篇有關經濟、金融或銀行實務的研究論文，即可提出申請。隨著國內高等教育的普及，獎勵對象也從大學生擴大到碩士班與博士班研究生，給獎金額亦不斷提高。合庫非常歡迎各大學 4 年級以上及碩、博士班學生，明年度同樣踴躍報名。