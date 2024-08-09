合庫銀頒24名大學及碩博生研究獎金 ESG、數位金融及加密貨幣夯
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-09 12:41
合庫金控 (5880-TW) 旗下合作金庫銀行於昨 (8) 日假總行大樓舉行 113 年研究獎金頒獎典禮，由董事長林衍茂頒獎予 24 名獲獎學生，來自包括台大、清大、台北大、成大等各校碩士班研究生 14 名，每名獎金 3 萬元；大學生 10 名，獎金 2 萬元。今年申請合庫研究獎金的論文範圍包含數位金融、加密貨幣、社會與公司治理原則 (ESG) 等熱門議題。
合作金庫為善盡企業社會責任，鼓勵學生對經濟、金融等議題深入研究，自民國 43 年即開始舉辦此項獎勵活動，至今累計獲獎學生共有 905 名，頒發獎金超過新台幣 1,089 萬元。今年申請合庫研究獎金的論文範圍包含加密貨幣、金融創新、永續發展、資訊揭露、數位金融、綠色金融及環境、社會與公司治理原則 (ESG) 等，皆為目前金融界關注之重要議題。
合庫研究獎金的最大特色是沒有限定申請人必須為客戶或客戶的子女，也沒有限制就讀的科系，只要成績達到規定，並且撰寫一篇有關經濟、金融或銀行實務的研究論文，即可提出申請。隨著國內高等教育的普及，獎勵對象也從大學生擴大到碩士班與博士班研究生，給獎金額亦不斷提高。合庫非常歡迎各大學 4 年級以上及碩、博士班學生，明年度同樣踴躍報名。
研究獎金的頒發，彰顯該行積極履行永續發展的行動與決心。合庫秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，希望透過研究獎金的獎勵，能繼續激發學生的創新思維，進而帶動金融業成長、茁壯。本次研究獎金得獎名單將另公布於官方網站（https://www.tcb-bank.com.tw）。
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