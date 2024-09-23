【量大強漲股整理】九月營收全數公布，強棒股可鎖定誰，飆股大公開?!
鉅亨研報 2024-10-14 17:38
加權指數，今日開高震盪走高，終場上漲 73.65 點，收在 22975.29 點，成交量 3143.71 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 16.08 億，投信買超 50.88 億，自營商買超 2.75 億，三大法人合計買超 37.55 億，其中，投信連 7 買，累計 226.8 億。
美國迎來超級財報周，標準普爾 500 指數登新高，首次升破 5,800 點大關，道瓊指數漲超 409 點，同步創歷史新高紀錄；美股道瓊指數上漲 0.97%，那斯達克指數上漲 0.33%，S&P 500 指數上漲 0.61%，費城半導體指數上漲 0.79%,
(JPM-US)摩根大通和 (WFC-US) 富國銀行週五公布優於預期的財報後，金融股強勢走高，而隨著罷工持續，(BA-US)波音，股價徘徊在 52 週低點附近，(TSLA-US)特斯拉，全新無人計程車「Cybercab」公布後，其股價仍狂瀉逾 8%，拖累非必需消費品板塊，(TSM-US)台積電 ADR 上漲 2.71%；台股方面，加權指數，今日早上受中共今天清晨宣布進行軍演影響，震盪下挫，最低 22799.14 點，下跌 102 點，但在 (2330-TW) 台積電領軍翻揚，(3711-TW)日月光投控,(2308-TW)台達電,(2303-TW)聯電，等電子權值股堅挺，金融撐盤，大盤跌幅收斂震盪翻紅，盤中漲幅超過百點，力拚站穩 23000 點之上，(2317-TW)鴻海,(2454-TW)聯發科盤中小跌，AI 伺服器概念股 (2382-TW) 廣達,(3231-TW)緯創在平盤附近震盪，加權指數，今日開高震盪，尾盤漲幅收斂，終場上漲 73.65 點，收在 22975.29 點，成交量微縮至 3143.71 億，今日收量縮紅 k 棒，指數已經改寫近期收盤新高紀錄，滾量後將有機會繼續走高向上，未來仍有多項利多支撐，持續關注 (2330-TW) 台積電與 (3008-TW) 大立光，17 日法說會，有望釋出樂觀展望，以利半導體股及蘋概股表現,(NVDA-US)輝達 GB200, 開始出貨，激勵 AI 概念股挑戰前波高點；美股科技股 11 月上漲機率高：進入美國傳統消費旺季，過去統計 10 年 11 月那斯達克指數上漲機率 100％，加上 Q4 投信集團做帳 + 做夢行情啟動，台股將有精采可期的表現，重點仍是在於選股上面。
權值股方面，(2330-TW)台積電，平盤震盪 ，收在 1045 元，持續站穩千元大關，公布 9 月營收 2,518.73 億元，年月雙增優於市場預期，上季台積電法說會中，董事長魏哲家除釋出 CoWoS 產能嚴重吃緊的消息外，還提到正加速扇出型面板級封裝（FOPLP）的進行，預期 3 年可望展現成果；因此 FOPLP 也被市場視為繼 CoWoS 之後，最被期待的先進封裝應用，加上下週四即將召開法說會，預期將帶動相關概念股, 矽光子類股表現，法人預估目標價上看 1600 元；另外 (2317-TW) 鴻海，下跌 0.5%，收在 199 元，蘋果 iPhone 16 系列開賣後雜音不斷，不僅銷售動能疲弱消息頻傳，業界最新消息傳出，紅色供應鏈生產的 iPhone 16 機殼品質不佳，蘋果緊急找台廠支援，由鴻海集團扮演「神救援」角色，擴大供應高階 iPhone 16 Pro 與 iPhone 16 Pro Max 機殼，法人目標價在 192 至 270 元；(2454-TW)聯發科，上漲 0.77%，收在 129 元，作為臺灣 IC 設計的龍頭，聯發科的營運狀況持續向好，9 月營收 446.76 億元，月增 7.58%，年增 23.83%，第三季營收 1318.13 億元，達財測高標並創下同期次高，季增 3.57%，年增 19.72%，累計前三季營收 3925.43 億元，年增 29.18%，顯示出穩健的增長動力。市場對其的新一代旗艦 SOC 產品天璣 9400 寄予厚望，預期將帶來更多的銷售機會。，據 FactSet 最新調查，多位分析師，對聯發科做出 2024 年 EPS 預估中位數由 63.88 元上修至 64.44 元，其中最高估值 67.18 元，最低估值 58.07 元，預估目標價為 1420 元。
2024.9.23 佳螢領先預告點名十月份四大主流再度點火，台積電召開法說會
將讓相關先進製程半導體股 CPO, 矽光子, CoWos, 光通訊股有所表現，
點名預告的光通訊股，雙連捷運站，(3450-TW) 聯鈞，亮燈漲停! 再創新高! 來到 228 元大關，會員已經大賺 + 200% 以上；(3081-TW) 聯亞，夾持著九月營收年月雙增的好成績單，激勵股價即使分盤也給他創下新高! 來到 380 元整數大關!
通通驗證佳螢的看法!!!
點名預告的 CPO 股再度噴出,(3450-TW) 聯鈞，上漲 9.88%，收在 228 元，亮燈漲停! 再創新高! 本波獲利超過 + 200%，9 月營收為新台幣 7.98 億元，年增率 63.12%，月增率 21.2%。今年 1-9 月累計營收為 50.91 億元，累計年增率 28.53%，投信連七日共買超 1129 張，法人目標價再 270 元
(3081-TW) 聯亞再刷歷史新高價，上漲 7.95%，收在 380 元，9 月營收 1.1 億元，月增 3％，年增 76％；累計前 9 月營收 9.2 億元，年增 21％；第三季營收 3.23 億元，季增 19％，領先預告之後，也大漲了 + 117% 以上。
雙連的大漲，無疑驗證佳螢所說，Q4 作夢行情中，兩黨【轉機股】將是 CPO 的領頭羊，更驗證我們冠軍得實力!
散熱股，(3013-TW) 晟銘電，上漲 8.02%，收在 141.5 元，繳出九月營收年月雙增的好成績，激勵股價向上表態；會員更是大賺 + 55% 以上。
(3013-TW) 晟銘電，跨入水冷機櫃市場，傳獲 AI 伺服器龍頭 (2382-TW) 廣達, GB200 水冷機櫃訂單，第四季業績可望展現成長力道，激勵股價有所表現! 佳螢早就預告，多元題材加持下，AI + 散熱將是未來選股重點!(3013-TW) 晟銘電，大漲，通通驗證佳螢的看法!!
(2486-TW) 一詮，上漲 1.68%，收在 121 元，也在外資買盤推升下持續走高；(3324-TW) 雙鴻，平盤震盪，收在 732 元，雙鴻水冷板產品已拿下兩大 CSP 客戶訂單，並導入三家二線供應商，明年市占率可望突破 3 成，受惠輝達次世代 AI 晶片於本季小量出貨，並在明年放量出貨， 外資上看目標價 950 元；(3017-TW) 奇鋐，上漲 2.86%，收在 647 元 ，今年第三季營收 190.65 億元, 季增 15.66%, 年增 20.9%，創單季新高，累計前 9 月營收 508.57 億元, 年增 19.74%，上半年 EPS 9.16 元；受惠輝達 GB200 伺服器將於今年第四季開始出貨，外資上看目標價 983。
上市櫃公司 9 月營收達 4.06 兆元，月增 7.7%, 年增 11.7%，創下歷年次高紀錄；第三季營收 11.76 兆元，季增 9.19%, 年增 14.8%，創下單季歷史新高紀錄；累計今年前三季營收 32.34 兆元，年增 11.75%。法人預估，上市櫃公司今年營收有望突破 40 兆元；其中九月營收創新高上市櫃公司有 73 家，較上月的 82 家減少，不過仍較去年同期的 46 家增加；另外，有 58%,1082 家公司營收有年成長表現，43.1%,804 家公司呈月增表現；其中，鴻海 (2317), 台積電 (2330), 廣達 (2382), 和碩 (4938), 大聯大 (3702) 9 月營收均突破千億元，5 家公司營收合計達 1.35 兆元，佔總營收比重 33.35%；其中法人分析，由於 AI 需求持續熱絡，為上市櫃 9 月營收主要成長動能，並看好在 AI 需求挹注下，加上產業旺季等有利因素下，上市櫃公司 10 月營收有望持續站穩 4 兆高檔水準，這些九月營收年月雙增, 創下新高改寫同期新高紀錄的個股，都可列為口袋名單，值得留意關注。
九月營收亮眼強棒股可鎖定誰?
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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