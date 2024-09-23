【量大強漲股整理】九月營收全數公布，強棒股可鎖定誰，飆股大公開?!

鉅亨研報 2024-10-14 17:38

‌



觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 16.08 億，投信買超 50.88 億，自營商買超 2.75 億，三大法人合計買超 37.55 億，其中，投信連 7 買，累計 226.8 億。

‌



權值股方面，(2330-TW)台積電，平盤震盪 ，收在 1045 元，持續站穩千元大關，公布 9 月營收 2,518.73 億元，年月雙增優於市場預期，上季台積電法說會中，董事長魏哲家除釋出 CoWoS 產能嚴重吃緊的消息外，還提到正加速扇出型面板級封裝（FOPLP）的進行，預期 3 年可望展現成果；因此 FOPLP 也被市場視為繼 CoWoS 之後，最被期待的先進封裝應用，加上下週四即將召開法說會，預期將帶動相關概念股, 矽光子類股表現，法人預估目標價上看 1600 元；另外 (2317-TW) 鴻海，下跌 0.5%，收在 199 元，蘋果 iPhone 16 系列開賣後雜音不斷，不僅銷售動能疲弱消息頻傳，業界最新消息傳出，紅色供應鏈生產的 iPhone 16 機殼品質不佳，蘋果緊急找台廠支援，由鴻海集團扮演「神救援」角色，擴大供應高階 iPhone 16 Pro 與 iPhone 16 Pro Max 機殼，法人目標價在 192 至 270 元；(2454-TW)聯發科，上漲 0.77%，收在 129 元，作為臺灣 IC 設計的龍頭，聯發科的營運狀況持續向好，9 月營收 446.76 億元，月增 7.58%，年增 23.83%，第三季營收 1318.13 億元，達財測高標並創下同期次高，季增 3.57%，年增 19.72%，累計前三季營收 3925.43 億元，年增 29.18%，顯示出穩健的增長動力。市場對其的新一代旗艦 SOC 產品天璣 9400 寄予厚望，預期將帶來更多的銷售機會。，據 FactSet 最新調查，多位分析師，對聯發科做出 2024 年 EPS 預估中位數由 63.88 元上修至 64.44 元，其中最高估值 67.18 元，最低估值 58.07 元，預估目標價為 1420 元。

2024.9.23 佳螢領先預告點名十月份四大主流再度點火，台積電召開法說會

將讓相關先進製程半導體股 CPO, 矽光子, CoWos, 光通訊股有所表現，



點名預告的光通訊股，雙連捷運站，(3450-TW) 聯鈞，亮燈漲停! 再創新高! 來到 228 元大關，會員已經大賺 + 200% 以上；(3081-TW) 聯亞，夾持著九月營收年月雙增的好成績單，激勵股價即使分盤也給他創下新高! 來到 380 元整數大關!

通通驗證佳螢的看法!!!

點名預告的 CPO 股再度噴出,(3450-TW) 聯鈞，上漲 9.88%，收在 228 元，亮燈漲停! 再創新高! 本波獲利超過 + 200%，9 月營收為新台幣 7.98 億元，年增率 63.12%，月增率 21.2%。今年 1-9 月累計營收為 50.91 億元，累計年增率 28.53%，投信連七日共買超 1129 張，法人目標價再 270 元

(3081-TW) 聯亞再刷歷史新高價，上漲 7.95%，收在 380 元，9 月營收 1.1 億元，月增 3％，年增 76％；累計前 9 月營收 9.2 億元，年增 21％；第三季營收 3.23 億元，季增 19％，領先預告之後，也大漲了 + 117% 以上。

雙連的大漲，無疑驗證佳螢所說，Q4 作夢行情中，兩黨【轉機股】將是 CPO 的領頭羊，更驗證我們冠軍得實力!

(2486-TW) 一詮，上漲 1.68%，收在 121 元，也在外資買盤推升下持續走高；(3324-TW) 雙鴻，平盤震盪，收在 732 元，雙鴻水冷板產品已拿下兩大 CSP 客戶訂單，並導入三家二線供應商，明年市占率可望突破 3 成，受惠輝達次世代 AI 晶片於本季小量出貨，並在明年放量出貨， 外資上看目標價 950 元；(3017-TW) 奇鋐，上漲 2.86%，收在 647 元 ，今年第三季營收 190.65 億元, 季增 15.66%, 年增 20.9%，創單季新高，累計前 9 月營收 508.57 億元, 年增 19.74%，上半年 EPS 9.16 元；受惠輝達 GB200 伺服器將於今年第四季開始出貨，外資上看目標價 983。

上市櫃公司 9 月營收達 4.06 兆元，月增 7.7%, 年增 11.7%，創下歷年次高紀錄；第三季營收 11.76 兆元，季增 9.19%, 年增 14.8%，創下單季歷史新高紀錄；累計今年前三季營收 32.34 兆元，年增 11.75%。法人預估，上市櫃公司今年營收有望突破 40 兆元；其中九月營收創新高上市櫃公司有 73 家，較上月的 82 家減少，不過仍較去年同期的 46 家增加；另外，有 58%,1082 家公司營收有年成長表現，43.1%,804 家公司呈月增表現；其中，鴻海 (2317), 台積電 (2330), 廣達 (2382), 和碩 (4938), 大聯大 (3702) 9 月營收均突破千億元，5 家公司營收合計達 1.35 兆元，佔總營收比重 33.35%；其中法人分析，由於 AI 需求持續熱絡，為上市櫃 9 月營收主要成長動能，並看好在 AI 需求挹注下，加上產業旺季等有利因素下，上市櫃公司 10 月營收有望持續站穩 4 兆高檔水準，這些九月營收年月雙增, 創下新高改寫同期新高紀錄的個股，都可列為口袋名單，值得留意關注。

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

10/14 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(3149-TW) 正達

(3062-TW) 建漢

(6442-TW) 光聖

(3447-TW) 展達

(4956-TW) 光鋐

(3450-TW) 聯鈞

(6830-TW) 汎銓

(4977-TW) 眾達 - KY

(3013-TW) 晟銘電

(4927-TW) 泰鼎 - KY

(2482-TW) 連宇

(8210-TW) 勤誠

(3167-TW) 大量

(1464-TW) 得力

(2493-TW) 揚博

(2399-TW) 映泰

10/14 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(4729-TW) 熒茂

(3354-TW) 律勝

(4991-TW) 環宇 - KY

(6134-TW) 萬旭

(8032-TW) 光菱

(5452-TW) 佶優

(6156-TW) 松上

(3710-TW) 連展投控

(3081-TW) 聯亞

(3230-TW) 錦明

(6642-TW) 富致

(4908-TW) 前鼎

(5230-TW) 雷笛克光學

(3615-TW) 安可

(3289-TW) 宜特

(8383-TW) 千附

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/9cyliMq

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師