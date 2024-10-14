新光投信看好恒生科技指數奔牛大戲 新基金聚焦互聯網龍頭

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-14 16:20

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中國人民銀行救市放大招，祭出降準、降息、降房貸利率等措施，新光投信看好恒生科技指數奔牛大戲，受惠於本益比低估、外資低配、人民儲蓄率高 3 大利多，將從美國首次降息後，正式揭開「初升段」序幕，宣布推出新光恒生科技指數基金，聚焦東方互聯網科技龍頭，包括小米、阿里巴巴、美團等。

中國人行 10/10 正式實施「證券、基金、保險公司互換便利」工具，首期操作規模 5000 億元，為中國官方首創貨幣政策工具，為股市繼續創造活水，激勵港股主要指數包括恆生指數、恒生科技指數及恆生國企指數全數走高。今年以來截至 10/7 止，港股表現一支獨秀，其中，恒生科技指數漲幅高達 43.09%，表現不僅凌駕表現第二的恒生指數 (35.5%)，更打敗排名第三的台灣加權股價指數 (26.1%)，成為 2024 年全球主要股市新黑馬。

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新光恒生科技指數基金經理人詹佳峯表示，港股科網類股今年以來報酬榮登全球第一，與本波中國官方救市政策創新有關、尤其時間點巧妙搭配美國 9 月啟動降息循環，驅動中美兩國利差收斂，營造人民幣升勢再起，中國此刻推出刺激經濟與救市政策將「事半功倍」，讓陸港兩地股民相信「政府這次是玩真的」，對市場投資信心產生莫大提振作用。

詹佳峯指出，思考中國政策走向，2021 年官方祭反壟斷調結構、共同富裕後，又遇美國升息及美中科技戰對峙，讓中國科技類股一路被外資大幅拋售，造成本益比被市場過度修正，儘管 9 月以來恒生科技指數股價回升，截至 10/4 止，最新本益比也僅 21.16 倍，仍遠低於過去長期平均值約 30.53 倍甚多。

如果相較於香港恆生指數、恆生國企兩大指數，目前本益比分別來到 10.59 倍、9.76 倍，都已回升至長期平均值水準，詹佳峯認為，中國科網龍頭股擁新科技趨勢題材，加上目前本益比被市場嚴重低估，未來深具估值修復價值，將有助於吸引外資主被動資金回補中國，成為陸港股市結構性調整下的優先加碼部位。