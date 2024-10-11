〈台股盤後〉台積電領軍衝鋒 大漲242點收22901點 周線收紅漲499點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-11 13:58
台股今 (11) 日在台積電領軍衝鋒下，最高一度達 23,011 點，重返 2 萬 3 千點大關，並企圖挑戰前高 23,079 點，不過終場因漲幅略為收斂，收在 22,901.64 點，仍大漲 242.56 點，成交量 3,503 億元，周線也翻紅，全周上漲 599 點。
權值股普遍上漲，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說前受惠買盤卡位，強漲 2.45%，收在 1,045 元，改寫近三個月來新高，聯發科 (2454-TW) 則因旗艦晶片天璣 9400 獲外界肯定，強漲超過 4%，收在 1,300 元，鴻海 (2317-TW) 也小漲表態，收在 200 元整數大關。
另外，隨著輝達 (NVDA-US) 釋出 Blackwell 需求相當熱絡，廣達 (2382-TW) 大漲超過 3%，一舉收復半年線，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 與華碩 (2357-TW) 也都有 1% 左右的漲幅，為大盤走勢增溫。
今日盤面持續聚焦矽光子概念股，指標股汎銓 (6830-TW) 亮燈漲停，波若威 (3163-TW) 也強漲半根，其他如穎崴 (6515-TW)、旺矽 (6223-TW) 漲幅都在 2% 以上，不過，上詮 (3663-TW) 則因漲勢太過凌厲，今日紅翻黑小跌作收。
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