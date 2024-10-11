〈台股盤後〉台積電領軍衝鋒 大漲242點收22901點 周線收紅漲499點

台股今 (11) 日在台積電領軍衝鋒下，最高一度達 23,011 點，重返 2 萬 3 千點大關，並企圖挑戰前高 23,079 點，不過終場因漲幅略為收斂，收在 22,901.64 點，仍大漲 242.56 點，成交量 3,503 億元，周線也翻紅，全周上漲 599 點。