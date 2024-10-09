〈台股盤後〉AI當紅漲勢旺 傳產股拖後腿 漲幅收斂至47點收22659點

台股今 (9) 日在權值三雄的領軍下，漲幅一度超過 270 點，不過隨後傳產走弱，大盤漲幅收斂，終場僅漲 47.69 點或 0.21%，以 22659.08 點作收，持續站穩所有均線，成交量放大至 4070.46 億元。今天除了權值股有所表態，AI 族群也挺身而出。