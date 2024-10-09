search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股盤後〉AI當紅漲勢旺 傳產股拖後腿 漲幅收斂至47點收22659點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-09 14:26

cover image of news article
傳產臉黑權值三雄挺身而出，台股終場漲47點收22659點。(圖：shutterstock)

台股今 (9) 日在權值三雄的領軍下，漲幅一度超過 270 點，不過隨後傳產走弱，大盤漲幅收斂，終場僅漲 47.69 點或 0.21%，以 22659.08 點作收，持續站穩所有均線，成交量放大至 4070.46 億元。今天除了權值股有所表態，AI 族群也挺身而出。 

權值三雄今天強勢表態，台積電 (2330-TW) 今天持續站穩千元關卡，終場漲 10 元，漲幅 0.99%，鴻海 (2317-TW) 一度站回 200 元，不過終場漲 2.58%，收 199 元，聯發科 (2454-TW) 也漲 1.63%。廣達 (2382-TW) 漲勢也強勁，漲逾 3%，日月光 (3711-TW) 漲 0.65%。 


AI 族群今天在廣達領軍之下，也都有所表現，代工廠英業達 (2356-TW) 漲逾 4%，緯穎 (6669-TW) 漲逾 3%，緯創 (3231-TW) 漲逾 2%，仁寶 (2324-TW) 及和碩 (4938-TW) 也都有約 1% 的漲幅。另外，伺服器機殼廠也紅通通，晟銘電 (3013-TW) 漲逾半根停板，迎廣 (6117-TW) 漲逾 4%。 

傳產今天相對弱勢，包括玻璃、油電、鋼鐵、造紙及塑膠等族群皆走跌。玻璃族群部分，台玻 (1802-TW) 跌逾 3%，和成 (1810-TW)、中釉 (1809-TW) 跌逾 2%；油電類股方面，台塑化 (6505-TW) 跌逾 3%。 

此外，鋼鐵類股以中鴻 (2014-TW) 跌幅最深，跌逾半根停板，運錩 (2069-TW)、中鋼 (2002-TW)、新鋼 (2032-TW) 皆跌逾 4%，燁輝 (2023-TW)、燁興 (2007-TW)、第一銅 (2009-TW)、官田鋼 (2017-TW) 也都有超過 3% 的跌幅。 

造紙族群包括華紙 (1905-TW)、榮成 (1909-TW)、永豐餘 (1907-TW) 及正隆 (1904-TW) 都有 2 至 3% 的跌幅；塑膠族群方面，台達化 (1309-TW) 跌逾半根停板，國喬 (1312-TW)、中石化 (1312-TW)、亞聚 (1308-TW)、聯成 (1313-TW)、台聚 (1304-TW) 跌 3 至 4%。 

文章標籤

台股盤後台積電鴻海聯發科AI傳產

相關行情

台股首頁我要存股
台積電10200.99%
中鴻20.5-5.09%
廣達273.53.01%
日月光投控1540.65%
英業達44.24.74%
緯穎18053.44%
緯創1052.94%
仁寶34.51.62%
和碩100.50.70%
晟銘電1316.07%
迎廣1014.55%
台玻17.3-3.89%
和成18.65-2.10%
中釉21.8-2.02%
台塑化52.3-3.51%
運錩18.55-4.63%
鴻海1992.58%
中鋼22.7-4.22%
新鋼15.95-4.20%
燁輝15.3-3.77%
燁興10.9-3.54%
第一銅42.1-3.33%
官田鋼12.5-3.10%
華紙19.5-3.94%
榮成13.8-3.83%
永豐餘31.1-3.27%
正隆23.7-2.27%
台達化18.65-6.75%
國喬12.8-4.48%
亞聚17.05-4.21%
聯成11.8-3.67%
聯發科12451.63%
台聚14.8-3.58%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.24
加權指數法興(售) 槓桿6.76
鴻海法興(購) 槓桿8.68
鴻海法興(購) 槓桿6.87

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
中鴻

70.97%

勝率

#長黑K線跌破盤整

偏弱
中鴻

70.97%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
中鴻

70.97%

勝率

#散戶進大戶拋

偏弱
中鴻

70.97%

勝率

#營收創高股

偏強
台積電

48.72%

勝率

延伸閱讀


Empty