〈台股盤後〉AI當紅漲勢旺 傳產股拖後腿 漲幅收斂至47點收22659點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-09 14:26
台股今 (9) 日在權值三雄的領軍下，漲幅一度超過 270 點，不過隨後傳產走弱，大盤漲幅收斂，終場僅漲 47.69 點或 0.21%，以 22659.08 點作收，持續站穩所有均線，成交量放大至 4070.46 億元。今天除了權值股有所表態，AI 族群也挺身而出。
權值三雄今天強勢表態，台積電 (2330-TW) 今天持續站穩千元關卡，終場漲 10 元，漲幅 0.99%，鴻海 (2317-TW) 一度站回 200 元，不過終場漲 2.58%，收 199 元，聯發科 (2454-TW) 也漲 1.63%。廣達 (2382-TW) 漲勢也強勁，漲逾 3%，日月光 (3711-TW) 漲 0.65%。
AI 族群今天在廣達領軍之下，也都有所表現，代工廠英業達 (2356-TW) 漲逾 4%，緯穎 (6669-TW) 漲逾 3%，緯創 (3231-TW) 漲逾 2%，仁寶 (2324-TW) 及和碩 (4938-TW) 也都有約 1% 的漲幅。另外，伺服器機殼廠也紅通通，晟銘電 (3013-TW) 漲逾半根停板，迎廣 (6117-TW) 漲逾 4%。
傳產今天相對弱勢，包括玻璃、油電、鋼鐵、造紙及塑膠等族群皆走跌。玻璃族群部分，台玻 (1802-TW) 跌逾 3%，和成 (1810-TW)、中釉 (1809-TW) 跌逾 2%；油電類股方面，台塑化 (6505-TW) 跌逾 3%。
此外，鋼鐵類股以中鴻 (2014-TW) 跌幅最深，跌逾半根停板，運錩 (2069-TW)、中鋼 (2002-TW)、新鋼 (2032-TW) 皆跌逾 4%，燁輝 (2023-TW)、燁興 (2007-TW)、第一銅 (2009-TW)、官田鋼 (2017-TW) 也都有超過 3% 的跌幅。
造紙族群包括華紙 (1905-TW)、榮成 (1909-TW)、永豐餘 (1907-TW) 及正隆 (1904-TW) 都有 2 至 3% 的跌幅；塑膠族群方面，台達化 (1309-TW) 跌逾半根停板，國喬 (1312-TW)、中石化 (1312-TW)、亞聚 (1308-TW)、聯成 (1313-TW)、台聚 (1304-TW) 跌 3 至 4%。
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