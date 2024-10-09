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台股

〈台股盤中〉權值三王領軍 大漲超過270點 站上22885點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-09 11:09

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〈台股盤中〉權值三王領軍 大漲超過270點 站上22885點。(鉅亨網資料照)

台股今 (9) 日由權值三王領軍上攻，最高達 22885 點，漲幅超過 270 點，站穩所有均線，預計今日成交量 4600 億元，較昨日大幅增加。

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 1.5%，重返 1025 元，創下近三個月新高，逐步靠攏前高 1080 元，鴻海 (2317-TW) 也強漲超過 2%，衝上 200 元大關，聯發科 (2454-TW) 漲幅也有近 2%，其他表現也強勢，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都在盤上表現。


光通訊今日再度成為盤面焦點，指標股上詮 (3363-TW) 續強，一度逼近漲停板，達 257 元新高，聯鈞 (3450-TW) 更一度鎖上漲停板，其他概念股如華星光 (4979-TW)、星通 (3025-TW) 漲幅都有半根以上，漲勢相當凌厲。

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台股盤中台積電聯發科光通訊

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台積電10301.98%
鴻海1982.06%
星通86.12.87%
華星光1584.29%
聯鈞210.59.64%
上詮254.58.53%
日月光投控153.50.33%
廣達2763.95%
聯發科12401.22%
台積電186.050.83%
日月光投資控股9.86-0.10%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.25
加權指數法興(售) 槓桿6.91
鴻海法興(購) 槓桿9.06
鴻海法興(購) 槓桿6.81

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