戴爾攜手 AMD 推全新 AI 伺服器 最快今年11月推出搶市

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-14 12:10

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戴爾 (DELL-US) 今 (14) 日宣布擴大其生成式 AI 解決方案產品線，推出五款搭載 AMD (AMD-US)第五代 EPYC 處理器的全新 PowerEdge 伺服器，並擴展 Dell AI Factory 功能，並推出 AI 作業平台，預計今年 11 月到明年 Q1 陸續出貨。

新款 PowerEdge 伺服器包括 XE7745、R6725、R7725、R6715 和 R7715，專為處理 AI 工作負載而設計。其中 XE7745 可支援多達 8 個雙寬或 16 個單寬 PCIe GPU，GPU 容量增加 2 倍。R6725 和 R7725 則採用新的散熱設計，可支援更高效能的處理器。

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戴爾基礎架構解決方案事業群總裁 Arthur Lewis 表示，這些新產品將為企業提供當前及未來所需的 AI 效能與效率。AMD 執行副總裁 Forrest Norrod 也指出，這些解決方案將加快 AI 部署速度並優化關鍵 IT 基礎架構。

除了硬體，戴爾還推出了與 AMD 合作開發的生成式 AI 解決方案，使用搭載 AMD Instinct MI300X 加速器的 PowerEdge XE9680 伺服器。Dell Enterprise Hub 也新增了對這款伺服器的支援，可用於部署 Llama 和 Mixtral 等大型語言模型。