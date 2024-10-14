戴爾攜手 AMD 推全新 AI 伺服器 最快今年11月推出搶市
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-14 12:10
戴爾 (DELL-US) 今 (14) 日宣布擴大其生成式 AI 解決方案產品線，推出五款搭載 AMD (AMD-US)第五代 EPYC 處理器的全新 PowerEdge 伺服器，並擴展 Dell AI Factory 功能，並推出 AI 作業平台，預計今年 11 月到明年 Q1 陸續出貨。
新款 PowerEdge 伺服器包括 XE7745、R6725、R7725、R6715 和 R7715，專為處理 AI 工作負載而設計。其中 XE7745 可支援多達 8 個雙寬或 16 個單寬 PCIe GPU，GPU 容量增加 2 倍。R6725 和 R7725 則採用新的散熱設計，可支援更高效能的處理器。
戴爾基礎架構解決方案事業群總裁 Arthur Lewis 表示，這些新產品將為企業提供當前及未來所需的 AI 效能與效率。AMD 執行副總裁 Forrest Norrod 也指出，這些解決方案將加快 AI 部署速度並優化關鍵 IT 基礎架構。
除了硬體，戴爾還推出了與 AMD 合作開發的生成式 AI 解決方案，使用搭載 AMD Instinct MI300X 加速器的 PowerEdge XE9680 伺服器。Dell Enterprise Hub 也新增了對這款伺服器的支援，可用於部署 Llama 和 Mixtral 等大型語言模型。
戴爾同時推出了適用於生成式 AI 平台的實施服務，提供客製化的作業平台，包括 Kubernetes 配置和先進 AI 架構部署等；新款 PowerEdge 伺服器預計將於 2024 年 11 月至 2025 年 1 月陸續在全球上市。
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