AI伺服器業績成長近一倍！戴爾科技：有關企業AI支出走緩的說法有些言過其實

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-05 10:04

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美國電腦大廠戴爾科技 (DELL-US) 創辦人兼執行長戴爾週三 (4 日) 表示，有關企業人工智慧 (AI) 支出走緩的說法有些言過其實，並稱需求非常巨大的情況相當明顯。

人在紐約參加花旗全球 TMT 大會的戴爾告訴《雅虎財經》：「在發射火箭和創造新能力過程中，路上總有顛簸。你有新的產品週期，有新產品推出。有些客戶希望現有產品更快。有些想等待新產品，但宏觀環境非常清楚顯示需求巨大。它正在成長，正從超大規模企業擴展到服務供應商、企業、商業、主權 AI、嵌入式 AI、邊緣、零售、製造業到電腦到無所不在。」

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戴爾第二季財報解釋了為何這家科技巨頭今年股價大漲逾四成，部分原因也是該公司是美國 AI 基礎設施建設的關鍵參與者。戴爾在該季度的 AI 伺服器銷售額達 31 億美元，幾乎高出前一季 17 億美元一倍。

戴爾業務主要由客戶解決方案 (CSG) 和基礎設施解決方案 (ISG) 兩部分組成，前者主體是 PC，細分爲商業客戶與消費者收入，後者分爲服務器與網路等業務。戴爾 AI 伺服器銷售隸屬於 ISG，而 ISG 銷售額在第 2 季也飆升 38% 至 116.5 億美元，而 CSG 銷售額則下降 4% 至 124.1 億美元。

戴爾表示，企業認為 AI 是一個歷史性的機會，可讓他們的業務更有效率與產能，但有了這些能力可讓企業對自己重新想像。

由於戴爾在 AI 的投資，加上股價仍很便宜，華爾街分析師持續看好該公司的股票。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 在致客戶的最新研究報告中說：「結合 AI 的中期營收機會，這將使核心業務的營收成長達到兩位數，加上對營運支出的持續關注，戴爾將出現強勁的獲利成長軌跡，而戴爾目前 13 倍的本益比並未充分反映這一情形。 」Chatterjee 也重申對戴爾的股票評等為「增持」。