本週操盤筆記：美國企業財報、歐洲央行利率決策與中國GDP數據

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-13 21:50

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未來一週，美國消費者的健康狀況將成為人們關注的焦點，投資人將關注企​​業獲利報告和零售銷售數據，以進一步確認本月提振股市的經濟彈性，市場還將關注工業生產狀況。另外，歐洲央行可能降息，中國將發布第三季 GDP 數據。

本週操盤筆記 (1013-1019)

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1. 美國企業財報

美國運通 (AXP-US)、Netflix(NFLX-US)、寶潔 (PG-US) 和幾家主要銀行的收益，將提供對消費者支出的全面了解，消費者支出占美國經濟活動的三分之二以上。零售銷售數據預計將於 10 月 17 日公布。

此前，摩根大通和富國銀行率先公布財報，兩家業績都超乎預期，股價因此上漲。

2. 歐洲央行利率決議

近期調查數據顯示，歐元區通膨壓力持續降溫至 9 月，歐元區整體通膨率降至歐洲央行 (ECB)2% 目標以下至 1.8%(最終 CPI 數據將於下週公布)。

但有關經濟成長的消息卻不太令人鼓舞。PMI 數據暗示，歐元區經濟在德國可能陷入衰退的情況下陷入停滯。因此，歐洲央行在週四會議上預計降息 25 個基點，之後很可能會在年底再次降息。

今年以來，歐洲央行已在 6 月和 9 月兩次下調主要存款利率，從 4.00% 的高點下調至 3.50%。

3. 中國 GDP 等經濟數據

中國的投資者同樣將從第三季 GDP 數據以及零售銷售、工業生產和投資的月度更新中，尋找經濟成長速度的線索。市場預計，中國第三季經濟將以 4.6% 的年率成長，但對中國經濟成長看法仍有分歧。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預期, 中國第三季 GDP 按年增速可能放緩至 4.2% 至 4.4%, 其中多數國內經濟活動增速放緩, 但出口按年增速上行。

不過，在一系列總經數據公布之際，中國官方從九月底開始釋出一系列經濟刺激政策，可能更加吸引市場注意。

4. 英國經濟狀況

市場正探尋英國央行是否也有降息空間的線索，最新經濟數據可能會提供訊息，英國將公布

通膨、零售銷售和勞動力市場統計數據更新，有助評估英國經濟的健康狀況。