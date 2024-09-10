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戴爾與Red Hat合作強化AI應用 PowerEdge伺服器將搭載專屬作業系統

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-10 11:24

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戴爾與Red Hat合作強化AI應用　PowerEdge伺服器將搭載專屬作業系統。(圖：shutterstock)

戴爾科技集團 (DELL-US) 與開源軟體公司 Red Hat 宣布合作，將專為 AI 優化的作業系統 Red Hat Enterprise Linux AI（簡稱 RHEL AI）引入 Dell PowerEdge 伺服器，提升 AI 應用效能。

此次合作將使 RHEL AI 成為 Dell PowerEdge R760xa 伺服器的首選作業系統，Dell PowerEdge 伺服器將率先通過驗證，支援 RHEL AI，幫助企業客戶更輕鬆地開發、測試和運行大型 AI 模型，如聊天機器人等應用。


RHEL AI 整合了多項開源 AI 工具，包括 IBM 研發的 Granite 大型語言模型、用於改善 AI 回應品質的 InstructLab 工具，以及社群共同開發的 AI 模型。這套系統可在雲端或本地伺服器上靈活部署。

戴爾與 Red Hat 的合作目標是簡化 AI 使用體驗，並持續測試各種硬體（包括輝達 (NVDA-US) 的 AI 加速晶片）與 RHEL AI 的相容性，RHEL AI 預計於 2024 年第三季度在 Dell PowerEdge 伺服器上推出。

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