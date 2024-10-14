〈焦點股〉AI伺服器需求旺 勤誠今年展望正向 漲逾半根停板

受惠 AI 伺服器需求暢旺，機殼廠勤誠 ( 8210-TW )AI 專案出貨優於預期，推升勤誠前三季營收突破百億大關，同時持續看好今年整體營運，激勵勤誠今 (14) 日股價漲逾半根停板。

勤誠今天早盤以 263 元開高走高，盤中最高漲至 282.5 元，漲逾半根停板，截至晌午 10 點 40 分，股價暫報 281 元，漲幅 7.46%，站回 5 日線及月線，力拚站回季線，成交量超過 3000 張。至於三大法人籌碼動向，三大法人近日著墨不多，上周合計賣超 494 張。

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展望第四季，勤誠表示，除了 CSP 與 SI(系統整合商) 外，也積極發展與 CPU 及 GPU 供應鏈的合作，除了 AI 伺服器專案陸續開發及出貨，近期通用型伺服器出貨也逐步回溫，有望進一步推升營運，整體而言，對於今年成長充滿信心。