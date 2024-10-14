中國新能源車滲透率 連續三個月突破50%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-14 15:00

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低、中、高檔新能源乘用車增速全面超越燃油車。

據《財經》雜誌報導，中國乘聯會上周六（12 日）發布的最新統計數據顯示，9 月全國狹義乘用車（含轎車、MPV、SUV）零售銷量為 210.9 萬輛，較一年前增長 4.5%，前三季累計銷量為 1,557.4 萬輛，增加 2.2%。

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其中，新能源乘用車零售銷量為 112.3 萬輛，年增 50.9%，中國零售滲透率達 53.3%，較去年同期 36 提高 16.4 個百分點，滲透率第三個月突破 50%。

縱觀今年前三季，中國新能源乘用車零售銷量累計已達 713.2 萬輛，年增 37.4%，出口量 96.8 萬輛，年增 30.2%。

此消彼長，9 月，傳統燃油車零售銷量為 99 萬輛，較一年前驟降 22%。

儘管前三季度，燃油車零售銷量累計為 844 萬輛，高於新能源乘用車，但燃油車仍無法逆轉銷量持續走下坡的態勢。相較於去年同期，燃油車零售量已累計下滑 16%。

新能源乘用車市場一路高歌，進一步拉高了自主品牌的市佔率。

乘聯會統計數據顯示，9 月自主品牌零售銷量為 134 萬輛，市佔率達到 63.5%，較一年前提高 10.1 個百分點。

主流合資品牌零售銷量為 53 萬，其中德系品牌的比率佔 16.5%，較去年同期下降 3.6 個百分點；日系品牌佔 12.6%，下滑 4 個百分點；美系品牌下探至 5.7%，降 1.7 個百分點。

9 月，中國乘用車零售市場，自主品牌中的新能源車滲透率達 74.9%，豪華品牌中的新能源車滲透率為 33.5%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有 7%。

另中汽協最新統計數據顯示，當前各級別新能源乘用車市場增速均超過傳統燃料乘用車。

中汽協副秘書長陳士華說，前三季，在傳統燃料乘用車中，各級別銷量均呈不同程度下降，銷量最集中的 A 級車市場，銷量也較一年前下滑 13.8%。

反觀新能源乘用車，各級別銷量均呈不同程度增長，其中 B 級車市場累計銷量達 267.3 萬輛，年增 72.8%。