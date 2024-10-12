〈熱門股〉王品Q4持續展店拚佳績 周線連3紅創7月以來新高價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-12 10:10

‌



連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 公布第三季合併營收達 56.56 億元，創單季次高，僅次於去年同期，顯示深入在全台各地拓展的策略有成，進入第四季，王品開始與外送平台 foodpanda 合作，並維持既定的展店腳步，法人樂觀看待，第四季業績續創高可期。

王品指出，9 月在中秋節的激勵下，旗下三大燒肉品牌「Oh my! 原燒」、「肉次方」和「金咕韓式燒肉」當日來客數甚至達 2-3 倍成長。

‌



另一方面，王品較新的品牌包括「就饗鐵板燒」、「尬鍋」、「丰禾台味風格料理」等也開始展店腳步。

王品 9 月台灣事業群營收已達 14.5 億元，改寫同期新高，其中，「肉次方」共 4 家分店突破千萬營收，「夏慕尼」、「青花驕」與「和牛涮」合計 7 家門店也達成千萬大店成績。

進入第四季後，王品預計持續展店，使全年達成展店約 30 家目標，值得注意的是，「阪前」台北、桃園 2 家新店點已於 10 月開始營運，顯示切入高端鐵板燒市場有初步成果。