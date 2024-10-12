盤中速報 - Celestia大漲8.17%，報5.4美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-12 08:05
Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過8.17%，最新價格5.4美元，總成交量達0.38億美元，總市值11.53億美元，目前市值排名第 41 名。
近 1 日最高價：5.65美元，近 1 日最低價：4.94美元，流通供給量：214,249,007。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.81%
- 近 1 月：+21.25%
- 近 3 月：-22.58%
- 近 6 月：-54.17%
- 今年以來：-64.37%
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