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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.62億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-12 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,688.9美元，24小時漲跌幅+3.76%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.62億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.91億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達6.58億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Ethena(ENA)24小時跌幅24.7%；SXP(SXP)24小時跌幅22.4%；Saga(SAGA)24小時跌幅18.6%。


近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅20.8%；UMA(UMA)近一週漲幅8.9%；TerraClassicUSD(USTC)近一週漲幅7.59%。

近一週跌幅：球迷幣(PSG)近一週跌幅46.1%；大零幣(ZEC)近一週跌幅33%；Wing Token(WING)近一週跌幅28.4%。

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