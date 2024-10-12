鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.62億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-12 10:15

‌



亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.62億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.91億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達6.58億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Ethena(ENA)24小時跌幅24.7%；SXP(SXP)24小時跌幅22.4%；Saga(SAGA)24小時跌幅18.6%。

‌



近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅20.8%；UMA(UMA)近一週漲幅8.9%；TerraClassicUSD(USTC)近一週漲幅7.59%。