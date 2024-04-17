〈0403強震〉捷流發揮愛心 捐助善款予新北市搜救協會助花蓮賑災搜救

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-17 16:31

捷流董事長楊大中表示，除了希冀透過捐贈民間救難單位協助地震賑災工作，為搜救隊盡一份心力，並期盼其他企業也能夠效法此善舉，更憑藉捷流擁有專業閥門生產、安裝經驗，如各級政府機關、公益社團及財團慈善機構或團體組織重建過程中有閥件相關諮詢需求，集團可依照具體情況量身訂製最妥適的解決方案。

捷流多年來發揮愛心、善盡企業社會責任，此次，新北市搜救協會於接獲花蓮災情通知時，即刻攜帶先前由捷流捐贈的熱顯空拍機前往花蓮支援救災，尤其花東地區多處落石、坍方，數百人受困山區無法對外通訊，空拍機有助險峻環境中的搜救，加上協會豐富的救災經驗協助花蓮地震救援行動，有效提升救災與搜救效率。

新北市搜救協會是由各行各業急公好義的志工組成，主要在協助政府機關執行各項救災救難任務，包括大型救災救難工作、年度水上安全救生救護工作、偶發性的搜救工作等，除獲政府機關及社會各界大力讚揚與肯認，更榮獲多年內政部消防署全國民間救災救難團體評鑑「甲等」佳績。

捷流重視 ESG 永續經營方針，持續落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等，另一方面，由於工業閥門使用效能關乎客戶生產良率、減少資源消耗、以及避免工安意外影響營運重大損失等風險，憑藉捷流提供客戶維修中心可做固定巡檢、及時維修等技術服務，可針對產品使用耗損情況及時更換零部件。