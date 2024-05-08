捷流閥業首季財報稅後純益大增35% EPS達2.57元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-08 08:49

閥門龍頭大廠捷流閥業 (4580-TW) 公布最新財報資訊，捷流在 2024 年第一季合併營收 5.62 億元，受惠客戶拉貨動能保持穩定水準，加上內部營運管理持續優化，稅後純益達 1.11 億元，季增 1.05 倍，年增 35.07%，每股稅純益 2.57 元。

捷流 2024 年第一季營收 5.62 億元，毛利率 36.72%，季增 2.9 個百分點，年增 4.38 個百分點，稅後純益達 1.11 億元，年增 35.07%，每股稅純益 2.57 元。

捷流主管表示，2024 年第一季受惠台灣、中國地區訂單出貨保持一定水準，加上持續優化兩岸生產基地出貨排程、完善垂直整合效益等策略，且旗下擁有三偏心、雙偏心、直軸型等齊全工業閥門產品線，奠定集團多元產業、多銷售區域之良好業務接單利基。

捷流並指出，憑藉集團具備多產業國際重要專利與相關認證等技術，並建立自有檢測實驗室完善服務客戶各項產品功能實驗及認證，更係國內唯一擁有鑄造廠至工業閥門生產之垂直整合優勢，同時集團仍不斷優化產品銷售組合等策略、以及精實內部營運管控，挹注第一季整體毛利率、營業利益率分別達 36.72％、21.34％表現。

展望 2024 年第二季，捷流仍戮力擴展全球業務接單、開拓新客戶業務契機，創造目前捷流整體在手訂單仍保持良好水準，且集團擁有中國、台灣兩岸生產基地，可因應客戶訂單需求調配廠區生產，有效滿足訂單交期等優勢，另一方面，捷流仍透過深化垂直水平資源整合、謹慎管控原料採購及良好庫存管理等策略，以期創造集團未來營運正面之前景。