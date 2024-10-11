WEF燈塔工廠 鴻海集團共擁8座 越南北江、深圳觀瀾廠區新入列

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-11 19:31

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世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF) 近日公佈最新一批燈塔工廠名單，鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 再添 2 座世界級燈塔工廠，一舉推升鴻海集團燈塔工廠累計總數達到 8 座。

其中，鴻海位於越南北江省的廠區以大量運用 AI 技術，提高生產效率，獲選成為越南國家首座燈塔工廠；深圳觀瀾廠則以永續發展表現，拿下鴻海旗下第一座可持續燈塔工廠的稱號。

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鴻海表示，透過 AI 創新技術和數位化運營方法，不僅提高了生產效率，還大幅減少了環境足跡，這一模式將在全球生產基地推廣，同時亦將助力全球智造朝向更智慧、更潔淨、更環境友善的方向邁進，為產業的數位轉型貢獻力量。

鴻海越南廠不僅是越南全國首座燈塔工廠，也提供跨國企業在全球佈局上可借鑒的經驗。WEF 評價指出，透過部署先進規劃和人工智慧驅動的自動化等 40 多個 4IR(第四次工業革命) 先進案例，該工廠勞動生產率提高了 190%，準時交貨率提升至 99.5%，同時降低了 45% 的製造成本。

觀瀾廠方面，WEF 指出，採用人工智慧、物聯網和其他 4IR 技術來優化材料回收、追蹤即時碳足跡並創新流程以實現永續發展。使範圍 3 排放量減少了 42%，範圍 1 和範圍 2 排放量減少了 24%，且將可回收材料的含量增加到 55%-75%。