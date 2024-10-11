軟板廠圓裕Q3營收6.41億元創近八季新高 年增7.37%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-11 17:22

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軟板廠圓裕 (6835-TW) 今 (11) 日公布 9 最新營收資訊，2024 年 9 月營收 1.95 億元，月減 6.4%，年增 2.45%，第三季營收爲 6.4 億元，創 8 季以來新高，季增 7.76%，年增 7.37%，1-9 月營收 18.11 億元，年增 11.54%。

圓裕擬赴泰國投資設廠，同時，圓裕向金管會送件的擬發行 6 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 並已申報生效，主辦券商爲中國信託證券。

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圓裕研發能力強，配合國際大廠開發產品，且同時具備軟板製造、電子線組加工、零件焊接三項製程，可提供高度客製化、少量多樣化產品一站式解決方案，聚焦高價值產業，持續優化原有產品組合之外，也布局車用、醫療產品，並規劃跨入高頻應用領域發展，拓展更多利基市場。因應客戶需求以及去化 SMT 後段製程加工瓶頸，圓裕在泰國設立第二生產基地，建置軟板及線材產能。

圓裕未來昆山廠與泰國廠兩大生產基地，可配合客戶需求就近供應，分散生產地風險之外，更可持續拓展客戶爭取新商機。

展望後市，終端產品庫存持續去化，法人看好商用型產品於今年落底，市場將逐步回溫。另 AI 應用逐步成熟，終端產品將迎來規格之提升，以實現 AI 之落地應用，換機潮可期。公司作為國際 EMS 大廠密切合作夥伴，料不會在此趨勢中缺席。