【量大強漲股整理】Q4作夢行情啟動，選股三重點報你知?

鉅亨研報 2024-10-11 17:33

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 219.89 億，投信買超 23.94 億，自營商賣超 22.47 億，三大法人合計買超 221.35 億，其中，投信連 6 買，累計 175.92 億。

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美國 9 月 CPI 高於預期，國慶期間四大指數漲幅收斂，9 月整體 CPI 比 8 月上升 0.2%，年增 2.4%，都略高於預期，核心 CPI 比 8 月上升 0.3%，年增 3.3%，也是略高於預期，Fed 下月降息 1 碼機率大，美上周初領失業金人數超預期升至 25.8 萬，創逾 1 年新高，聯準會降息前景充滿不確定性，美股三大指數盡墨，儘管 AMD 重磅推出新 AI 晶片，與輝達 Blackwell 競爭，AMD 仍下滑超 4%，終場道瓊下跌 57 點，那指下跌 0.05%，費半下跌 0.53%，指標股美光上漲 3.92%，輝達上漲 1.63%，台積電 ADR 跌 0.73%，超微推出 MI325X 人工智慧晶片、新款資料中心 CPU 但股價拉回，台股今日 (2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科等權值股及 AI 概念股的帶動下，加權股價指數開高走高 ，最高達 23011.11 點，越過 23000 點，尾盤漲幅收斂，終場上漲 242.56 點，收在 22901.64 點，遇周末假期不開盤，成交量微縮至 3503.63 億，今日雖收量縮紅 K 棒，不過加權指數以回補 9/28~9/30 跳空缺口，創下本波高點，投信、外資同步買超下，技術籌碼面偏多看待，下周留意關注 10/16 下周 (三) 台指結算與 10/17 下周 (四) 台積電法說會，台積電法說會相關的供應鏈、CoWoS、散熱、先進封裝、特化股將有表現空間。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 2.45%，收在 1045 元，持續站穩千元大關，公布 9 月營收 2,518.73 億元，年月雙增優於市場預期，反映蘋果新機與 AI 等高速運算（HPC）晶片動能持續熱轉，加上下週四即將召開法說會，預期將帶動相關概念股、矽光子類股表現，法人預估目標價上看 1600 元；另外 (2317-TW) 鴻海，上漲 0.5%，收在 200 元，鴻海科技日在 10 月 8 日與 9 日一連兩天舉辦，董事長劉揚偉在開幕日表示，鴻海將會是全球第一個出貨輝達（NVIDIA）最新 GB200 AI 伺服器的供應商，同時規劃在墨西哥打造全球最大的 GB200 AI 伺服器工廠，搶食主權伺服器商機，持續朝 2025 年拿下全球電動車市占率 5% 的目標邁進，法人目標價在 192 至 270 元；(2454-TW) 聯發科，上漲 4.42%，收在 1300 元，作為臺灣 IC 設計的龍頭，聯發科的營運狀況持續向好，第三季合併營收達 1,318 億元，年增 19.7%，顯示出穩健的增長動力。市場對其的新一代旗艦 SOC 產品天璣 9400 寄予厚望，預期將帶來更多的銷售機會。此外，受惠於 AI 科技的崛起，聯發科在手機與多媒體 IC 領域保持競爭力，市場預測在未來幾個季度還會持續上升根據 FactSet 最新調查，多位分析師，對聯發科做出 2024 年 EPS 預估中位數由 63.88 元上修至 64.44 元，其中最高估值 67.18 元，最低估值 58.07 元，預估目標價為 1420 元。

CPO 黑馬股 (3081-TW) 聯亞，再創波段新高! 來到 357 元大關! 175 點名預告之後

整整大漲翻了 + 104% 以上，來到 357 元大關!

(3081-TW) 聯亞，公司專注於光通訊元件，尤其是雷射二極體 (LD) 與檢光器 (PD) 的技術創新，市場對其未來成長潛力持樂觀態度，市場預期 800G 和 1.6T 光通訊模組的需求增長，將為聯亞 2025 年業績帶來增長動能，九月營收 1.1 億元，表現亮眼、呈現雙成長，創近 8 個月以來新高，年增 76.1％，激勵股價再創新高!

CPO 股 (30450-TW) 聯鈞，再創波段新高! 來到 217.5 元大關，會員本波獲利大賺 + 186%，9 月營收衝上 7.98 億元，創下歷史新高，月增 21.2%、年增 63.1%，已連三個月成長，激勵早盤股價飆漲停，創下 211 元新天價。市場預期，業績跳高應是 AOC transceiver(主動式光纖模組) 出貨北美四大 CSP(雲端服務供應商) 放量帶動， 投信連買 6 日，買超 1023 張，法人更上看目標價到 270 元。佳螢通通領先預告在前面，通通都有簡訊為證!! 驗證佳螢經濟日報連八屆選股冠軍的實力！

(3163-TW) 波若威，上漲 4.56%，收在 172 元，受惠於美國總統大選有望加速美國基建計畫，市場看好光通訊產業有望受益，加上 AI 需求暢旺題材，第二季受到客戶拉貨調配因素影響，單季合併營收 4.59 億元，較去年同期衰退 29.7%，而受惠業外收益挹注，稅後純益 1.6 億元，年增 7.05%，每股純益 1.98 元，累計上半年稅後純益 2.95 億元，年增逾 4 成，每股純益 3.66 元，富邦證券法人目標價在 185 元，另外作夢行情啟動下，台積電法說會相關的供應鏈、COWOS、散熱、先進封裝、特化股將有表現空間。

另外受惠於輝達 GB200 熱潮推升液冷散熱需求散熱族群表現強勢，(3324-TW) 雙鴻，上漲 4.13%，收在 732 元，第 3 季合併營收 42.17 億元，季減 1.5%，年增 20.7%；前三季合併營收 116.49 億元，為同期最佳，年增 24.3%。雙鴻目前已在泰國新建水冷板產線，預估在年底前可做好量產準備，並開始顯著貢獻營收；

(3017-TW) 奇鋐，上漲 3.97%，收在 629 元因 AI 伺服器業務暢旺，加上旗下折疊手機轉軸大廠富世達 (6805-TW) 業績攻高，第三季合併營收寫下 190.64 億元的歷史新高紀錄，較上季成長 15.65%，年增 20.89%，週五 (11 日) 獲美系外資調高目標價至 875 元，股價轉強；

(2486-TW) 一詮，上漲 4.39%，收在 119 元，受惠於下半年伺服器、網通訂單升溫，拉升均熱片出貨成長，為擴充產能，上個月更砸近 8 億買地，法人預計將於明年 Q1 量產，帶動公司均熱片營收可望大幅成長，將有機會延續下去

未來持續關注台積電法說會相關的供應鏈、COWOS、散熱、先進封裝、特化股將有表現空間。

Q4 作夢行啟動選股三重點報你知

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師