最強9月！富邦金前9月豪賺近1212億元 創歷年同期次高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-11 16:35

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富邦金 (2881-TW) 今 (11) 日公布 9 月自結財報，稅後純益 78.6 億元，創下歷年 9 月新高；累計今年前 9 月稅後純益 1211.9 億元，創歷年同期次高紀錄，年增 78.8%，每股稅後純益 (EPS) 為 8.6 元。子公司台北富邦銀行、富邦證券累計前 9 月獲利皆續創同期新高，而富邦人壽前 9 月則寫歷史第三高紀錄。

富邦金指出，富邦人壽 9 月稅後純益為 34 億元，累計稅後純益 779.5 億元，較去年同期成長 81%。本月主要投資收益來源是處分國內外股票及基金利得、利息收入及股利收入。股市方面，9 月聯準會降息 2 碼，市場對美國經濟衰退的疑慮淡化，股市受激勵走揚，富壽伺機實現資本利得，另加上處分私募基金挹注投資收益。

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債市方面，Fed 展開貨幣政策寬鬆週期，9 月公債利率回落，富壽已把握今年利率高檔時機，增加債券部位，達到提升經常性收益的目標。匯市方面，受 Fed 降息影響，美元兌台幣 9 月貶值 0.9%，本月美元兌多數非美貨幣貶值幅度高於新台幣，一籃子貨幣策略有助減少匯兌損失，後續將持續關注市場波動進行調節。

富邦人壽個體累計前 9 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 842 億元，年增 16%，總保費收入 (Total Premium) 達 2611 億元，年增 10%，預估皆排名業界第二；9 月初年度保費 89 億元，年成長 17%，總保費收入 276 億元，年成長 11%，預估皆排名業界第二。9 月底淨值比率高於 10%，RBC 超過 350%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行方面，9 月稅後純益 26.7 億元，較去年同期成長超過 5 成，累計稅後純益 251 億元，年增 24%，續創 9 月及累計前 9 月稅後純益歷年新高紀錄，獲利成長主要來自利息淨收益及手續費淨收益，分別較去年同期成長 10% 及 40%，帶動營收較去年同期成長 18%。

北富銀各項業務動能穩定成長，存放款餘額皆較去年同期雙位數成長，財富管理商品銷售動能上升，帶動收益年增 37%，信用卡客戶基盤擴大，有效卡數及簽帳金額分別較去年同期成長 10% 及 34%。截至 9 月底逾放比率為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1141%，維持良好資產品質。

富邦產險 9 月稅後純益 2.4 億元，累計稅後純益 34.3 億元，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。9 月整體簽單保費 60.1 億元，年增 26%，累計前 9 月簽單保費收入 505.7 億元，年增 14%，簽單市佔率 24.6%，維持市場領先地位。