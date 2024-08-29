〈富邦金法說〉總座：拿500億現金併日盛是靠實力 新光金案越來越複雜

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-29 17:56

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富邦金 (2881-TW)2022 年以非合意方式併購日盛金，寫下金金併里程碑，近來新光金併購案引起市場熱議，富邦金今 (29) 日召開法說會，總經理韓蔚廷說，當初拿 500 億元現金併日盛是靠實力，坦言「合意比不合意要好」，若以業務成長考量，富邦仍會評估併購，不評論近期個案，但發展確實越來越複雜，「沒到終點線前，誰領先誰落後都不算數」。

近來金金併掀起市場熱議，中信金已向金管會遞件公開收購新光金，合併後總資產將突破 13.5 兆元，一舉超越富邦金、國泰金，成為國內第一大金控。外界好奇富邦金接下來是否考慮繼續往併購這條路邁進？韓蔚廷表示，要看是否有理想對象，如果前提是有助業務成長，肯定會有考慮，並認為「合意比不合意要好」。

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韓蔚廷強調，不評論市場個案，單純就對客戶好、對股東權益有利的立場考量，若能提高整體覆蓋廣度、深度，很樂意持續評估併購。

媒體追問，會考慮優先證券業併購嗎？韓蔚廷說，各個產業只要符合條件都會考慮評估，包括銀行、證券等，壽險就比較不敢說，因為富邦本身市占較高，規模變得更大，就會涉及公平會審核問題。

此次台新金、中信金分別採取合意、非合意併購方式，是否會對金融業產生連鎖效應，越來越多家朝向公開收購的模式，韓蔚廷分析，要看這次併購的結果，若能順利走完，答案是肯定的，若沒走完就不一定了。不過，因金融業受到高度監管，事前都有主管機關把關，認為此案對金融市場影響有限。

提及前年成功併購日盛金，韓蔚廷說，當初富邦金花了 500 億元併購日盛金，完全是靠現金，「是拿實力出來買的」。若以市場股東偏好度來看，肯定是全現金優於現金 + 股票，對於賣方來說，現金入袋比較實際，股票則是有漲有跌，如果對公司前景有信心，那就適合換股，不過，並非適用全部的公司。

以過去併購經驗來看，韓蔚廷表示，首要獲得主管機關同意，資本規畫及員工溝通都很重要，每個案件都有其獨特性。

媒體關注，富邦金當初提出以現金為對價合併日盛金，是否是主管機關要求，以金融市場穩定為主要考量？韓蔚廷僅說，不便回應向主管機關提案內容，最後就是採現金方式。