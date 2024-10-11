外資卡位台積電法說會行情 連六買累計加碼近4.8萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-11 18:35
台股今 (11) 日大漲 242 點，收在 22,901 點，2 萬 3 大關得而復失，外資續站買方，尤其隨著台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說會時程逼近，也提早布局卡位法說行情，今日再度加碼 14,871 張，呈現連 6 買，等同自 10 月以來天天買超，累計買超張數近 4.8 萬張、買超金額則達 485.37 億元。
三大法人今日合計買超 221.35 億元，外資買超 219.89 億元，連 2 買，投信買超 23.94 億元，已連 6 買，自營商賣超 22.47 億元，連 3 賣；期貨方面，外資持續加碼空單 1,399 口，空單未平倉口數增至 41,849 口。
觀察外資買超對象，多以金控與高股息 ETF 為主，包括凱基金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW) 都破 5 萬張，中信金 (2891-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW) 與復華台灣科技優息 (00929-TW) 張數也都在 1.2 萬張以上，也青睞台積電、緯創 (3231-TW) 與宏碁 (2353-TW) 等。
外資賣超則瞄準電子股進行提款，京元電 (2449-TW) 與聯電 (2303-TW)(UMC-US) 各別達 1.1 萬張，英業達 (2356-TW) 與威盛 (2388-TW) 因近日漲多，各遭調節約 8 千張，華邦電 (2344-TW) 也有 8 千張左右的張數。
投信與自營商則雙雙看好鴻海 (2317-TW)，分別加碼 3 千張、1 千張，也看好兆豐金 (2886-TW)，兩者合計加碼 1 千多張。
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