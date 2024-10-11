外資卡位台積電法說會行情 連六買累計加碼近4.8萬張

台股今 (11) 日大漲 242 點，收在 22,901 點，2 萬 3 大關得而復失，外資續站買方，尤其隨著台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說會時程逼近，也提早布局卡位法說行情，今日再度加碼 14,871 張，呈現連 6 買，等同自 10 月以來天天買超，累計買超張數近 4.8 萬張、買超金額則達 485.37 億元。