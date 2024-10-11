兆豐銀行與一詮精密強強聯手 員工持股信託留才與激勵雙管齊下

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-11 11:57

‌



兆豐銀行與上市公司一詮精密 (2486-TW）日前簽訂員工持股信託，藉由員工薪資每月提撥自提金與公司補助之公提金投入市場買進自家股票，讓員工參與經營利潤共享，並且該計畫還結合每年由各業務單位提報績優員工，讓優秀員工可在核定年度內除享有原有之公提金提撥外，可額外得到增額提撥獎勵，不但提升員工福利也深化人才培育效果。

一詮精密成立於 1977 年，主要生產半導體 IC 及 LED 導線架、AI 高科技半導體晶片散熱及液體伺服器散熱等產品，供應半導體全球大廠。一詮精密秉持「處事以誠、行之以敬、言行一致」之經營理念，希望員工以加入一詮精密大家庭為樂，並感受溫暖和諧的工作氣氛。一詮精密周萬順董事長強調公司最寶貴的資產是「員工」，在與兆豐專業信託團隊討論持股信託時，希望能同時達成留才與激勵員工創新或提出改革計畫，藉以提升員工視野，培育有潛力之經營管理人才，達到永續經營的目的。

‌



兆豐銀行積極推動多元信託業務，今年榮獲金管會信託 2.0 計畫評鑑第 3 期「最佳信託獎」、「信託結盟獎」首獎，在各信託領域皆有不錯的表現。在員工福利信託方面，信託部門配置專責人力與企金人員一同推廣員工福利信託、員工股權獎酬信託與有價證券信託等業務，也與金控子公司共同行銷服務，向各行各業就員工獎酬及福利制度進行交流，並提供許多信託實務上的規劃與建議。