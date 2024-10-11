統一集團員工共同響應二手物資「衣舊有愛」公益捐贈活動
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-11 12:28
秋冬時節來臨，由統一企業 (1216-TW) 社會福利基金會所發起的「衣舊有愛」二手物資捐贈活動，今年邁入第 14 年，此次聯合統一企業集團包括統一超商 (2912-TW)、統一實業 (9907-TW)、大統益 (1232-TW)、德記 (5902-TW) 等 18 家公司，並分別設立 23 個愛心回收站，共同舉辦統一企業集團『衣舊有愛』二手物資公益活動，贈與全台弱勢團體。
基金會總幹事凃忠正指出，本活動從籌備、整理與裝箱歷經近二個月，鼓勵同仁愛物惜福，將不合身或還沒穿過的冬、夏季衣物或二手書籍轉贈給需要的機構。藉此可紓緩家中衣物的堆填，更能結善緣及展現統一人真情流露、關懷、惜福之情懷。集團員工都非常有愛心，在捐贈衣物的同時，甚至還有員工特別將衣物送洗、燙整並以全新透明袋一一包裝，小小的舉動，傳遞著員工心中點滴的溫暖。
統一企業會福利基金會總幹事凃忠正提到，這次公益活動共收到約 2 萬件衣物、二手書籍 2500 本等，並由台南瑞恩康復之家的慢飛天使們一一拆箱，並依照男性、女性、孩童、二手書籍等重新分類，再贈予社福 NPO 團體，受贈團體包括屏東原住民協會、台南施恩教養院、台南市五甲教養院、台灣兒童發展早期療育協會、花蓮縣加灣部落永續發展協會及花蓮縣小太陽關懷協會等 23 個單位。此外，衣物分裝的紙箱由統奕包裝贊助及統一速達公司黑貓宅急便物流配送至 NPO 團體。
同時，基金會為向各 BU 暨窗口同仁們表達最誠摯的謝意，使活動得以順利圓滿完成，特於 11 月 1 日於總公司舉辦感謝狀頒發典禮活動，並邀請受贈社福單位台南瑞復益智中心李主任暨台南市黃絲帶課輔班蔡執行長代表分享。當天，並邀請 羅智先董事長親臨典禮現場，頒發感謝狀給所有參與本活動的關係企業代表。
統一企業社會福利基金會基金會成立至今逾 46 年，服務內容除了全國急難救助業務外，另在殘障、濟急、困學、醫療、育幼、養老等方面也投入了相關的服務及資源，此次二手衣募集公益慈善活動，提升集團員工對公益活動之參與，以實際行動關心社會弱勢族群，實現愛與關懷並善盡社會企業責任。
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