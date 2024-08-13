統一超7月會員消費衝破百億元 創新紀錄

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-13 09:59

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連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 甫公布 7 月合併營收創新高紀錄，統一超表示，藉由豐富的專屬服務、線上線下跨通路活動，有效提升 1800 萬名會員到店消費頻次，7 月會員單月消費金額刷新紀錄，首度突破 100 億元，占營收比重超過 30%。

統一超 7 月合併營收 295.97 億元，月增 6.35%，年增 6.08%，累計前 7 月合併營收 1935.09 億元，年增 6.93%，主要是因台灣 7-ELEVEN 穩健展店，並整合集團資源提供創新複合生活平台，有效提升會員到店消費頻次，單月會員消費首度衝破百億元關卡，創新高紀錄。

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其中，台灣 7-ELEVEN 藉由聚焦體感商機、國際體壇盛事等多元做法，整體鮮食穩健成長超過 10%。

而迎接暑假旅遊人潮，台灣 7-ELEVEN 強化重點門市、商場營運，交通轉運店點成長動能最高，增幅超過 30%。

另一方面，統一超轉投資事業菲律賓 7-ELEVEN、統一生活 (康是美)、上海 7-ELEVEN、統一速達 (黑貓宅急便) 等均表現亮眼，有效挹注整體營收。