〈焦點股〉輝達GB200熱潮推升液冷散熱需求 散熱族群紅通通
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-11 10:25
隨著節能減碳成為全球趨勢，加上輝達 (NVDA-US)GB200 熱潮推升液冷散熱需求，帶動散熱族群包括奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 以及建準 (2421-TW) 業績，激勵今 (11) 日股價表現亮眼。
建準今天漲勢最強勁，早盤以 93.8 元開高走高，盤中最高漲至 98.5 元，漲逾半根停板，進逼百元關卡，截至上午 9 點 50 分，股價暫報 98.1 元，漲幅 5.71%，成交量超過 2000 張。觀察三大法人本周籌碼動向，本周賣超建準 593 張。
奇鋐及雙鴻今天雙雙漲逾 3%，皆站穩所有均線，奇鋐早盤以 615 元開高走高，盤中最高漲至 638 元，一度漲逾半根停板，截至上午 9 點 50 分，股價暫報 627 元，漲幅 3.64%，成交量超過 8000 張；雙鴻則以 709 元同樣開高走高，最高漲至 738 元，截至上午 9 點 50 分，股價暫報 728 元，漲幅 3.56%，成交量超過 3000 張。
奇鋐 9 月營收 63.51 億元，較 8 月微幅衰退 3.51%，年增 18.41%，奇鋐指出主要受到 8 月提前備貨墊高基期，使得 9 月營收呈現月減，不過看好第四季傳統旺季來臨，10 月有望回到成長軌道。
此外，雖然 GB200 量產時程遞延至明年第一季，但相關散熱零件將於年底開始備貨，預期年底水冷板出貨將逐步增加。雖然目前水冷產品營收占比僅約 5%，不過單價及毛利率較高，仍有望挹注獲利表現，第四季發展主軸以三率三升的目標不變。
雙鴻 9 月營收 14.21 元，月對月持平，年增 15.3%，受到缺料影響使得 9 月營收表現與 8 月持平。不過雙鴻樂觀看第四季，在輝達以及 AMD(AMD-US) 新品液冷專案有望在第四季出貨，預估第四季將有個位數百分比的成長。
建準 9 月營收 12.74 億元，月減 6.37%，年增 20.31%。建準指出， AI 伺服器帶動液冷散熱滲透率提升，同時也推升風扇規格及使用量，建準身為風扇大廠因此受惠。
建準副總經理李為仁說明，伺服器的液冷市場仍以液對氣 (Liquid to Air) 為主，大多為風扇加上水冷板的解決方案，因此風扇的需求仍大。
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