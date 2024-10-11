魏寶生給員工的信：新新併創造四贏 台灣金融業嶄新篇章

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-11 14:41

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新光金控 (2888-TW) 已於 10/9 臨時股東會正式通過與台新金控 (2887-TW) 的合併案，新光金董事長魏寶生今 (11) 日發出一封給全體員工的內部信，他表示，我們不但創造了金融業首樁合意併購的新歷史，更重要的是，互補性高的對象合併，對於股東、員工、客户及公司未來都將帶來成果，可望創造巨大的經營綜效，並為大家帶來更好的發展前景，創台灣金融業的嶄新篇章。

魏寶生說，自加入新光大家庭以來，曾多次到全國各營業單位拜訪，無數同仁專業服務、努力不懈的畫面，深深的烙印在腦海裡。憑藉大家敬業勤奮的工作態度，在 2024 的上半年，金控成功繳出一張非常亮麗的成績單，這些都是我們齊心努力的成果。

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魏寶生表示，非常清楚這段時間以來，許多同仁都受到合併新聞的影響，但仍堅守工作崗位，盡心盡力服務每一位客户，自己除了欽佩之外，更要感謝同仁的體諒與支持。要請同仁放心，因為員工是公司最寶貴的資產。

在討論合併的過程中，經營團隊始終將員工權益擺在第一位，承諾未來合併後全數員工留任至少三年、一體適用，也會盡已所能，誠心誠意地與每一位同仁溝通，消除疑慮，期望在團結體諒的氣氛中，公司能昂首邁進，繼續向前。