統一獅主題日辣翻台南！兆豐董座首次開球背號2886最吸晴

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-15 09:00

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兆豐銀行年度盛事「統一獅主題日」昨 (14) 日在台南棒球場登場展開 2 天活動。今年以「Lady FIGHTER 玩美戰神日」為主題，現場除祭出超多聯名卡專屬好禮及 UniGirls 造型贈品，兆豐銀行董事長董瑞斌更是生涯首次站上紅土開球，球衣以兆豐金控股票代碼「2886」作為背號，儼然成為兆豐主題日的最佳代言人，同時也以行動力挺自家聯名夥伴，為統一獅劍指總冠軍送上幸運加持。

兆豐主題日推簽單抽好禮，凡於活動期間 9/14(六)、9/15(日) 14:00-17:05 到台南棒球場兆豐信用卡攤位，憑本人名下之統一 7-ELEVEN 獅聯名卡及 113 年 8、9 月同卡號不限金額簽單 1 張，享抽獎機會 1 次，有機會抽中「Unilions 冰鎮頸圈」、「LIONS UP 迷彩球員立牌盲袋」等各式好禮，每日總限量 700 組，數量有限，抽完為止。

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有別於其他職棒聯名卡皆係由民營行庫發行，兆豐銀行是現行公股唯一發行職棒聯名信用卡的銀行，自 108 年起贊助統一獅至今已邁入第六年，兆豐除每年編列高額資金力挺國球發展，每逢球季開打，更會以實際行動相挺，不僅首長會親自帶隊至台南主場為選手們集氣加油，每年更會舉辦大型主題日與獅迷互動，放送多重優惠。尤其雙方聯袂發行的「兆豐統一 7-ELEVEn 獅聯名卡」更是獅迷必入手的購票神器，不僅贏球加碼全通路回饋 3 倍送，近來看好國人熱愛日本旅遊，今年更特別推出日本實體或網購消費 2％刷卡金回饋無上限優惠，讓運動聯名卡的運用範圍更加生活化、國際化。

行動支付盛行，「兆豐統一 7-ELEVEn 獅聯名卡」也與愛金卡公司合作，提供諸多 icash Pay 優惠，民眾綁卡後除在 7-11 實體門市可享單筆滿額最高 10％OPENPOINT 點數回饋，指定餐飲通路如星巴克、萬波島嶼紅茶、COLD STONE 等店家每週五、六、日滿額也能同享 10％OP 點數回饋，速邁樂加油中心也有最高 12% 回饋，其他像是美廉社、小林眼鏡及大魯閣打擊場也有滿額享 10％OP 點數的優惠。