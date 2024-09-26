國發會：1-8月公建達成率近5成4 近17年同期次高 計畫優先考量「淨零」

國發會於今 (26) 日第 123 次委員會議，就整體公共建設計畫截至 8 月底之執行情形提出報告。今 (113) 年整體公共建設計畫截至 8 月底經費達成率近 5 成 4，為近 17 年同期次高，依往例年底大量結案款項支付後，9 成 5 目標應可實現。國發會主委劉鏡清並請各部會在規劃未來各項建設計畫時，務必強化極端氣候的調適能力，並將淨零排放目標納入考量。



劉鏡清表示，政府推動公共建設可以發揮擴大內需、穩定經濟成長、提升國民生活品質的效果。今年已完成多項交通、水利、文化建設，例如高雄輕軌全環線通車營運，可與紅橘線串聯，增加大眾運輸系統可及性及服務範圍；國道 1 號增設銜接台 74 線系統交流道通車，有效轉移鄰近交流道車流，優化地區交通運轉效能；翡翠原水管通水啟用，解決風災後原水濁度升高的民生供水問題；桃園市立兒童美術館啟用，提供學校及親子家庭親身參與藝文活動；苗栗火車頭園區竣工將可保存珍貴鐵道文物，並讓民眾參觀瞭解鐵道發展的相關人文歷史。