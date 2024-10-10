賴清德首次國慶演說全文：強調國家韌性 承諾兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-10 13:25

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今（10）日是中華民國 113 年國慶，賴清德總統上午在國慶大會以「團結台灣，共圓夢想」為題發表演說，他在演講中多次強調「韌性」，要提升國家整體的「國防」、「民生」、「災防」、「民主」4 大韌性，及 3 大委員會，都與國家韌性息息相關。要以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」為目標，站穩全球民主供應鏈的關鍵地位。最後並強調捍衛國家主權的決心不變、維持台海和平穩定現狀的努力不變，希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾不變。

以下是總統演說全文：

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「團結台灣，共圓夢想」

大會主席韓國瑜院長、蕭美琴副總統、卓榮泰院長、吐瓦魯戴斐立總理閣下伉儷，來自友邦和友好國家的慶賀團團長、海內外貴賓，現場以及收看電視和直播的國人同胞：大家好！

今天，我們齊聚一堂，慶祝中華民國生日快樂，一起為今天美麗的台灣喝采，迎向明天更美好的台灣。

113 年前，一群充滿理想抱負的人，揭竿起義、推翻帝制。

他們的夢想是，建立一個民有、民治、民享的民主共和國；他們的理想是，打造一個自由、平等、博愛的國度。

然而，民主的夢想，曾經在熊熊戰火中被吞噬；自由的理想，長年在威權統治中被侵蝕。

但是，我們永遠不會忘記，75 年前的古寧頭戰役、66 年前的八二三戰役，我們不分先來後到，不分族群你我，守住了台澎金馬，守住了中華民國。

我們永遠不會忘記，45 年前的「美麗島事件」，以及前前後後一連串的民主運動，一批批同樣懷有民主夢想、自由理想的人，無畏犧牲，前仆後繼，用生命推開民主的大門，一百多年來，人民想要當家作主的願望，終於實現。

各位國人同胞，中華民國曾經在國際社會被驅逐；但是，台灣人民從未自我放逐。

台灣人民在這塊土地上胼手胝足，但當我們的朋友遭遇天災危難，面臨百年大疫時，我們毫不遲疑，伸手援助。

「Taiwan Can Help！」不是口號，是台灣人民愛好和平、與人為善的行動！

過去，台灣人民用「一跤皮箱走遍全世界」，開創台灣的經濟成就。現在，台灣科技運用一顆晶片驅動全世界，成為繁榮發展的世界動力。

台灣人民多元無懼，我們的妮妃雅是世界皇后；台灣人民勇敢無畏，台灣的女兒林郁婷是世界拳后。

17 歲的蔡昀融，用他沉穩的雙手，奪得世界第一的木工榮耀；20 歲的陳思源，傳承了父親的技藝，勇奪冷凍空調的世界冠軍。新一代「台灣製造」的年輕人，再一次擦亮「台灣製造，Made in Taiwan」的招牌。

我要感謝一代又一代國人同胞，同舟共濟、風雨同行。現在，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；民主自由，在這塊土地上，成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣；兩千三百萬台灣人民，更要向全世界開枝散葉，迎向未來。

各位國人同胞，我們度過了一次又一次的挑戰，中華民國始終屹立不搖，台灣人民始終堅韌不移。

我們深知彼此的立場有所不同，但始終願意包容彼此；我們深知彼此的意見有所歧異，但始終願意攜手前進，從而凝聚成為今天中華民國台灣的樣貌。

身為總統，我的使命是，維護國家生存發展，團結兩千三百萬台灣人民；並且，堅持國家主權不容侵犯併吞。

我的使命也是，保護全體國人生命財產安全，堅定落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防，跟民主國家肩並肩，共同發揮嚇阻力量，靠實力確保和平，讓世世代代皆能安身立命。

我的使命更是，照顧兩千三百萬台灣人民的生活生計，積極發展經濟，擴大投資社會照顧；並且，讓經濟發展的成功果實，和全民共享。

然而，國家的挑戰未曾間斷，全球的挑戰也正是台灣的挑戰。全球氣候變遷衝擊世界的永續發展；突如其來的傳染病，衝擊全人類的健康與生命；而威權主義的擴張，也在在挑戰以規則為基礎的國際秩序，威脅我們得來不易的民主自由生活方式。

因此，我在總統府成立了「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」、以及「全社會防衛韌性委員會」。這三個委員會環環相扣，都和「國家韌性」息息相關，要打造更強韌的台灣，積極應對挑戰，也加深台灣跟國際社會的合作。

我們要強化台灣因應極端氣候風險的調適機制，更會持續推動「第二次能源轉型」，確保穩定供電，並透過發展多元綠能、深度節能，以及先進儲能，來穩健邁向全球「2050 淨零轉型」的目標。

我們要有效防堵國際傳染病，並且提升國人平均餘命、降低不健康年數，以及落實醫療平權，讓人民健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣。

我們更要提升國家整體的「國防」、「民生」、「災防」、「民主」四大韌性。台灣人民越團結，國家就更安定；台灣社會準備越充足，國家就更安全，台海也更和平穩定。

台灣有決心致力維護台海的和平穩定，成就全球的安全和繁榮，也願意和中國共同因應氣候變遷、防堵傳染病，以及維護區域安全，追求和平共榮，為兩岸人民帶來福祉。

長期以來，世界各國支持中國、投資中國，以及協助中國加入「世界貿易組織」，促進了中國的經濟發展、國力的提升，無非就是期待中國一起為世界帶來貢獻，對內重視民生、對外維護和平。

當前國際緊張情勢不斷升高，每日皆有無數的無辜人民死傷於戰火中，我們希望中國回應國際社會的期待，能夠發揮影響力，和世界各國共同努力，結束俄烏戰爭和中東衝突，也和台灣一起承擔國際責任，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻！

在國際情勢越混亂的時代，台灣將更沉穩、自信與茁壯，成為區域和平穩定與繁榮的力量。

我相信，一個更強大的民主台灣，不只是兩千三百萬人民的理想，也是國際社會的期待。

我們會持續壯大台灣，推動跨領域的經濟發展！

台灣的經濟實力不是奇蹟，而是全體國人的共同打拚。我們要以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」為目標，把握世界趨勢的變化，繼續站穩全球民主供應鏈的關鍵地位。

未來，除了「5+2」產業創新，「六大核心戰略產業」之外，台灣的半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊的「五大信賴產業」，會更加蓬勃發展，布局全球；我們同時會推動中、小、微型企業的轉型發展，行銷全世界。

各位國人同胞，我們也會持續落實跨區域的均衡台灣！

明年度的中央政府總預算，對於地方政府的一般性補助款，以及普通統籌分配稅款，大幅增加 895 億元，總共達到 7,241 億元，創下新高。同時，在治水預算上，比今年度增加 159 億元，總共達到 551 億元，來協助全國各縣市，因應極端氣候的挑戰。

我們也會加速提升全國路網的安全，打造「以人為本」的交通環境。

同時，我們要完善捷運網絡，串起北北基桃首都生活圈，也要進行「桃竹苗大矽谷推動方案」，打造串聯南北的中部科技聚落，啟動「智慧科技大南方產業生態系推動方案」；我們也會加速推動東部交通路網的安全，讓東部鄉親有更安全回家的路，並且要加強離島地區的基礎設施，提升生活品質和觀光能量。

各位國人同胞，我們更要落實跨世代的照顧人民！

年輕的爸爸媽媽，我們會繼續推動「0 到 6 歲國家一起養 2.0」，並且更進一步，我們已經增加托育費用補助，也會提升幼兒園的服務品質。孩子是國家的未來，政府有責任幫忙照顧。

各位年輕同學，我們會繼續落實高中職免學費，持續補助私立大專校院學生的學費。更進一步，我們已經成立「青年百億海外圓夢基金」，年輕朋友的夢想，政府有責任幫忙圓夢。

各位青壯年朋友，明年，基本工資會再調升，租金補貼戶數也會再增加。我們會擴大社會投資，在生活、工作、居住、健康、扶老攜幼等面向，提供更多的支持。青壯年朋友的家庭負擔，政府有責任幫忙減輕。

全國的阿公阿嬤，明年，台灣就要邁入「超高齡社會」。我們會提早啟動「長照 3.0」，逐步落實慢性病防治的「888 計畫」。

我們也要成立「百億癌症新藥基金」，推動「健康台灣深耕計畫」，並且強化社會安全網，加強弱勢照顧，以及落實對青壯世代等各年齡層的心理健康支持，來具體實踐全人、全齡、全社會的照顧。

我也深深知道，大家最在乎的是高房價的生活壓力，最深惡痛絕的是詐騙橫行。

我要向國人承諾，執政團隊不會迴避這些問題，即便得罪特定團體，也在所不惜！

我們會加強「打詐」的力道，加快「打炒房」的效率；我們會擴大租屋族的照顧，平衡換屋族的需求。實現「居住正義」這條路，我們會一起走、繼續走！

今天，陳水扁前總統、蔡英文前總統，以及不同政黨的領袖，都來到現場，我要感謝各位的參與。這代表著，國家一代又一代的實力累積，也代表著，台灣多元民主的價值與意義。

國家要團結、社會要安定。感謝近期韓國瑜院長和卓榮泰院長，開啟朝野的合作，將促成朝野黨團會商。

民主國家的政黨，對內競爭，藉由競爭推動國家進步；對外團結，爭取國家利益。無論我們來自哪一個政黨，無論我們主張什麼政治立場，國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益。

因為這正是創建中華民國的先烈，拋頭顱、灑熱血，所秉持的精神；這正是衝破威權的前輩，犧牲奉獻、追求民主，所帶給我們一代又一代的啟示。

也正因如此，我們今天才會不分黨派，不分你我，相聚於此。

我們大家，無論喜歡稱呼我們自己的國家，是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣，我們都要有共同的信念：

我們捍衛國家主權的決心不變。

我們維持台海和平穩定現狀的努力不變。

我們希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾不變。

我們世世代代，守護民主自由生活方式的堅持不變。

我相信，這是台灣兩千三百萬人民的共同夢想，也是台灣社會與國際社會共同的理想。

台灣人民越堅持，全球民主就越堅韌！

台灣人民越堅韌，全球民主就越堅持！