〈台股開盤〉國慶日後權值股領漲、AI族群相挺 漲逾300點進逼2萬3
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-11 09:37
儘管美股四大指數昨 (10) 日皆小幅收黑，但台股在國慶假日後依舊進行補漲，今 (11) 日無懼美股走弱，在權值三雄領軍之下，早盤漲逾 300 點，最高漲至 22975.17 點，持續站穩所有均線，預估成交量 3500 億元。今天除權值股表現亮眼，AI、營建族群也是盤面亮點。
今天權值股普遍走強，台積電 (2330-TW) 漲 10 元，漲幅近 1%，鴻海 (2317-TW) 則漲 0.25%，聯發科 (2454-TW) 漲逾 2%。另外，廣達 (2382-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 小漲 0.39%，日月光 (3711-TW) 也漲 0.65%。
AI 族群今天由廣達領軍，其中散熱相關類股表現最為亮眼，AMAX-KY(6933-TW) 亮燈漲停鎖住 250 元，奇鋐 (3017-TW) 漲逾 4%，雙鴻 (3324-TW) 漲逾 3%，健策 (3653-TW)、尼得科超眾 (6230-TW) 皆漲逾 2%。此外，宏碁 (2353-TW) 漲 3%，緯穎 (6669-TW)、微星 (2377-TW) 及技嘉 (2376-TW) 皆漲逾 2%，英業達 (2356-TW) 與緯創 (3231-TW) 則漲逾 1%，
營建族群今天也有所表態，皇昌 (2543-TW)、鼎固 - KY(2923-TW) 漲逾半根停板，三地開發 (1438-TW) 漲逾 4%，工信 (5521-TW) 漲逾 3%，國揚 (2505-TW)、永固 - KY(5546-TW)、冠德 (2520-TW)、愛山林 (2540-TW)、長虹 (5534-TW)、上曜 (1316-TW)、聯上發 (2537-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。
美國 9 月 CPI 高於預期，美股四大指數皆收黑，道瓊指數下跌 57.88 點或 0.14%，收 42454.12 點；那斯達克指數下跌 9.57 點或 0.05%，收 18282.05 點；S&P 500 指數下跌 11.99 點或 0.21%，收 5780.05 點；費城半導體指數下跌 27.96 點或 0.53%，收 5293.94 點。
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