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台股

〈台股開盤〉國慶日後權值股領漲、AI族群相挺 漲逾300點進逼2萬3

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-11 09:37

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權值股領軍、AI族群相挺，無懼美股走弱漲逾200點。(圖：shutterstock)

儘管美股四大指數昨 (10) 日皆小幅收黑，但台股在國慶假日後依舊進行補漲，今 (11) 日無懼美股走弱，在權值三雄領軍之下，早盤漲逾 300 點，最高漲至 22975.17 點，持續站穩所有均線，預估成交量 3500 億元。今天除權值股表現亮眼，AI、營建族群也是盤面亮點。 

今天權值股普遍走強，台積電 (2330-TW) 漲 10 元，漲幅近 1%，鴻海 (2317-TW) 則漲 0.25%，聯發科 (2454-TW) 漲逾 2%。另外，廣達 (2382-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 小漲 0.39%，日月光 (3711-TW) 也漲 0.65%。 


AI 族群今天由廣達領軍，其中散熱相關類股表現最為亮眼，AMAX-KY(6933-TW) 亮燈漲停鎖住 250 元，奇鋐 (3017-TW) 漲逾 4%，雙鴻 (3324-TW) 漲逾 3%，健策 (3653-TW)、尼得科超眾 (6230-TW) 皆漲逾 2%。此外，宏碁 (2353-TW) 漲 3%，緯穎 (6669-TW)、微星 (2377-TW) 及技嘉 (2376-TW) 皆漲逾 2%，英業達 (2356-TW) 與緯創 (3231-TW) 則漲逾 1%， 

營建族群今天也有所表態，皇昌 (2543-TW)、鼎固 - KY(2923-TW) 漲逾半根停板，三地開發 (1438-TW) 漲逾 4%，工信 (5521-TW) 漲逾 3%，國揚 (2505-TW)、永固 - KY(5546-TW)、冠德 (2520-TW)、愛山林 (2540-TW)、長虹 (5534-TW)、上曜 (1316-TW)、聯上發 (2537-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。 

美國 9 月 CPI 高於預期，美股四大指數皆收黑，道瓊指數下跌 57.88 點或 0.14%，收 42454.12 點；那斯達克指數下跌 9.57 點或 0.05%，收 18282.05 點；S&P 500 指數下跌 11.99 點或 0.21%，收 5780.05 點；費城半導體指數下跌 27.96 點或 0.53%，收 5293.94 點。 

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台股開盤美股台積電AI營建

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台積電10452.45%
英業達44.60.90%
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長虹96.70.42%
愛山林103.51.47%
冠德47.851.16%
永固-KY29.4-0.34%
國揚22.050.68%
工信13.23.13%
三地開發64.93.02%
鼎固-KY32.54.67%
皇昌97.14.18%
緯創1082.86%
技嘉266.52.30%
鴻海2011.01%
微星173.53.27%
緯穎18753.88%
﻿宏碁41.152.88%
尼得科超眾220.55.00%
健策14751.37%
雙鴻7344.41%
奇鋐6304.13%
艾瑪斯-KY2509.89%
日月光投控156.51.62%
台達電3840.66%
廣達282.53.29%
聯發科12954.02%
聯上發15.90.63%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.06
加權指數法興(售) 槓桿7.02
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