〈台股開盤〉國慶日後權值股領漲、AI族群相挺 漲逾300點進逼2萬3

儘管美股四大指數昨 (10) 日皆小幅收黑，但台股在國慶假日後依舊進行補漲，今 (11) 日無懼美股走弱，在權值三雄領軍之下，早盤漲逾 300 點，最高漲至 22975.17 點，持續站穩所有均線，預估成交量 3500 億元。今天除權值股表現亮眼，AI、營建族群也是盤面亮點。