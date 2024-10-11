在宅醫療更安心！高屏澎試辦在宅急症照護 高榮、小港及聖功開啟「在地安養」新模式

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-11 16:52

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為因應台灣將邁入超高齡社會，65 歲以上人口高達 20％，高齡者照護需求高。健保署於今年 7 月 1 日啟動「在宅急症照護試辦計畫」首先在高屏澎上路，未來民眾在家也能享有與醫院同樣的醫療，除不用往返醫院奔波外，也可節省就醫費用，僅需部分負擔醫療費用 5% 及交通費。

健保署目前試辦計畫以高屏澎地區 96 家醫療院所組成 32 個醫療團隊，由醫師、護理師、藥師及呼吸師組成照護小組提供肺炎、尿路感染或軟組織感染只需要抗生素治療的病患，可以選擇留在家中或在照護機構內接受醫療團隊治療，減少往返醫院奔波及照顧者負擔。

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健保署高屏業務組組長林淑華表示，為擴大醫療院所參與及確保照護品質，健保署特於 10 月 9 日辦理「在宅急症照護執行經驗分享會」，邀請計畫參與醫療院所及高屏澎地區長照單位，由高雄榮民總醫院、小港醫院及聖功醫院 3 個團隊分享居家個案、照護機構住民及急診個案 3 種收案對象照護經驗分享：高榮團隊除醫院外，有診所、居護所及藥局互相支援，如遇病人病情變化，不適合在宅治療，亦有綠色通道，可迅速轉送高榮接續治療。

另外，小港醫院採 Combine Team 跨科別照護模式，每天 3 次電話關心，並運用遠距系統自動監測生理數據，異常時會有提示功能，讓醫療團隊隨時可掌握病患狀況。同時米蘭達居家護理所，亦在現場展示智慧床墊自動監測呼吸血壓血氧、操作床邊檢測設備，分享居家護理師在宅照護的心路歷程；聖功醫院分享安養機構內長期臥床個案妥適執行在宅急症照護，減少住院與急診壓力，降低機構感染風險。

小港團隊祥全診所張倡榮醫師分享遠洋漁船退休林伯伯罹患帕金森氏症，仰賴鼻胃管和導尿管行動不便，一直希望能返回小琉球參加迎王盛事。診所人員得知後，連結長照照護資源，在團隊的努力下，終於在 9 月 3 日從鳳山住家安排長照專車接送到東港碼頭及租借電動床，診所醫師護理師，與當地衛生所和社區資源緊密合作，陪同林伯伯踏上返鄉路程，成功圓夢。