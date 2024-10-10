賴清德發表國慶演說 大陸外交部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-10 16:52

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雙十國慶大典周四（10 日）登場，總統賴清德以「團結台灣 共圓夢想」為題，發表任內首次國慶演說，提及「和中華人民共和國互不隸屬」、「中華人民共和國無權代表台灣」，大陸外交部對此表示，台灣絕不可能成為一個國家。

賴清德周四發表國慶演說，外界高度關注他在兩岸部分的論述與定位。他強調「中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬」、「中華人民共和國無權代表台灣」等。

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賴清德一共提到「台灣」44 次、「中華民國」8 次、「中華民國台灣」2 次，他提及台灣與中華民國的次數，比前總統蔡英文任內最後一次 112 年國慶演說還多。

大陸外交部發言人毛寧周四對此表示，賴清德蓄意割裂兩岸歷史連結，重彈「互不隸屬」、「堅持主權」等論調，變換花樣販賣「台獨」謬論，再次暴露其冥頑不化的「台獨」立場。

毛寧說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。無論賴清德當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，更阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。謀「獨」挑釁是死路一條。