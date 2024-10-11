美債連續41週資金淨流入 施羅德：降息後由股轉債 掌握3大關鍵

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-11 11:16

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著歐美各國基準利率走降，帶動債券市場搶搶滾，依統計，國際資金已連續 41 週淨流入美債基金，國內投資人則是搶進債券 ETF，施羅德投資債券投資團隊提醒，降息後投資債券，也不是閉著眼一直買就好，還是要把握三大關鍵，投資全球，不只美國長債香噴噴；關注評價面優勢，機構 MBS 提供較佳殖利率；最後是，靈活彈性的存續期間才是致勝王道。

施羅德 (環) 環球收息債券基金 產品經理劉又慈說，9 月份債市呈現先漲後跌，在經濟衰退擔憂提升、預期降息幅度增加的影響下，9 月上半月債市殖利率持續下滑，10 年期美債殖利率自月初 3.91% 下滑至 3.62%，然在美國聯準會正式祭出 2 碼降息後，殖利率回升至 3.80%。9 月整體來說，一是信用債表現較好，投資級債、非投資級債與新興市場債均有明顯漲幅；二是歐洲製造業及經濟表現疲弱，使得歐元區公債下滑較多，帶動投資級債亦有所上漲；三是美國利率債，如公債及 MBS，亦表現上漲。

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劉又慈指出，投資團隊在 9 月中 FOMC 會議前再次提高經濟硬著陸的機率，從 由原先 20% 提高至 30%，因美國跟全球經濟出現更疲弱的跡象，並認為美國聯準會降息 2 碼為正確決定，以積極行動去因應美國經濟可能出現更多疲軟的現象，早一步主動進行風險管理。從目前利率可知市場已預期至明年年底時，美國聯準會將回到中性利率水準，除非美國聯準會有可能低於中性利率水準，否則難見到利率大幅下行的空間；投資團隊認為未來殖利率曲線將趨於陡峭，亦即短端利率下行空間較長端來得更大。