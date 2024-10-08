〈焦點股〉陸港股ETF漲勢回吐 2檔正向原油ETF獨強

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-08 11:52

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陸股長假後首個交易日展開報復性反彈，在台股掛牌、連漲多日的連結陸港股 ETF 今 (8) 日漲勢回吐，多數下跌超過 10%，不過，伊朗與以色列兩國衝突升溫，帶動原油價格衝高，與原油期連動的 2 檔油 ETF－期街口布蘭特正 2(00715L-TW) 及期元大 S&P 石油 (00642U-TW) 應聲走高，盤中分別大漲 7%、3%，在 ETF 族群中逆勢抗跌。

00715L 為正向兩倍的槓桿型期貨 ETF，盤中一度衝上 15.65 元，漲幅達 7.27%，為近 2 個月來新高，10 月以來累計漲幅高達 25%，午盤前成交量逼近 10 萬張；00642U 盤中最高來到 17.87 元，漲幅 3.47%，單周漲幅達 12%，午盤前成交量亦有 1.1 萬張。

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陸股今天恢復交易，展開補漲行情，不過，連漲多日的陸港股 ETF 應聲下挫，一片綠油油，尤其是昨日暴漲 116% 的永豐中國科技 50 大 (00887-TW)，盤中市價重摔 4 成，午盤前已經爆出逾 8 萬張巨量。此外，富邦深 100(00639-TW)、元大寶滬深 (0061-TW)、群益深証中小 (00643-TW) 及正向 2 倍槓桿的陸港股 ETF 均下挫超過 1 成。

以色列誓言報復伊朗上周的彈道飛彈空襲，真主黨周一又向以色列北部海法發射火箭。以色列軍隊隨即加強了對加薩北部和黎巴嫩南部的轟炸力道。兩國關係緊張帶動油價飆升。

此外，墨西哥灣的 Milton 颶風目前雖未直接影響任何海上能源生產，但有鑑於該風暴的規模，市場交易者仍謹慎應對。Brent 原油收盤價突破每桶 80 美元，表明市場重新回到上升趨勢。

期街口布蘭特正 2 近期漲勢猛烈，街口投信近日也在官網示警，因其具有槓桿操作風險，投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，遇市場大幅震盪時，請投資人務必理性評估本基金特性及風險。