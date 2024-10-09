昶虹財報難產11/19面臨下市 證交所下最後通牒

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-09 21:53

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證交所今 (9) 日再度發出最後通牒，光碟片製造商昶虹 (2443-TW) 因遲遲未繳去年度及今年第 1、2 季度財報，遭到併案停止買賣，若未在 11 月 7 日零時前補申報，將於 11 月 19 日下市。

證交所表示，昶虹去年度財務報告未如期申報，上市股票已自今年 4 月 8 日起暫停買賣，後續又未公告申報第 1 季及第 2 季的財報，經證交所公告併案停止買賣。

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昶虹公告停止買賣期間至今年 10 月 8 日止已屆滿 6 個月，根據證交所營業細則第 50 條之 1 第 1 項第 7 款規定，應終止其有價證券上市，因此，經證交所公告，昶虹將自 11 月 19 日起終止上市。

證交所進一步指出，昶虹 109 年度財報，經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，其上市有價證券自 110 年 4 月 7 日起列為變更交易方法，至今年 4 月 8 日已屆滿 3 年仍未改善，證交所今年 4 月 10 日起併案停止買賣。