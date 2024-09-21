search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈熱門股〉統一超Q3樂觀 股價創逾2年新高 挑戰300元關卡

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-21 08:20

cover image of news article
統一超第三季旺季樂觀。(圖：統一超提供)

連鎖超商統一超 (2912-TW)8 月合併營收創歷史次高，僅次於 7 月，第三季獲利展望樂觀，本周股價收在全周最高點 298 元，周線連 3 紅，創 2022 年 7 月下旬以來新高價，挑戰 2020 年 7 月的 300 元高價在望。

統一超旗下台灣 7-ELEVEN 穩健展店，並串聯 OPENPOINT 生態圈，創新線上線下消費體驗，推升鮮食、咖啡、飲料等需求。


同時，轉投資事業包括菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活 (星巴克)、統一生活 (康是美)、上海 7-ELEVEN、統一速達、浙江 7-ELEVEN 等均挹注整體營收成長。

統一超表示，8 月與影音串流平台 Disney + 擴大合作，推出訂閱加贈 OPENPOINT，多元豐富的會員服務再串聯 OPENPOINT 生態圈逾 20 萬合作通路消費需求，有效帶動會員貢獻超過 50%、單月消費金額再成長 10%，目前 OPENPOINT 生態圈已擁有 1800 萬會員。

邁入 9 月後，台灣 7-ELEVEN 瞄準開學季、中秋節令、換季食飲和用品生活需求，陸續推出話題商品與服務，法人認為，超商第三季旺季展望樂觀，而統一超在生態圈持續擴張下，第四季也可望淡季不淡。

 

文章標籤

統一超openpoint熱門股超商

相關行情

台股首頁我要存股
統一超2980.85%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.32
加權指數法興(售) 槓桿6.29

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
統一超

74.07%

勝率

#法人看好股

偏強
統一超

74.07%

勝率

延伸閱讀


Empty