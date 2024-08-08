統一上半年淨利年增2.12% 每股純益達2.01元

統一 ( 1216-TW ) 今 (8) 日公布最新獲利資訊，2024 年上半年營收 3208.76 億元，稅後純益 114.43 億元，較去年同期 112.05 億元小幅成長 2.12%，每股純益 2.01 元 ，其中 ，並以統一中控及統一超 ( 2912-TW ) 的獲利貢獻成長顯著。

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就統一各事業體的上半年營運來看 ，統一超商上半年淨利 63.00 億元較去年同期增加 9.26 億元，成長 17.2%；而統一中控上半年淨利人人民幣 9.66 億元，年成長 10.2%，若還原去年處分合肥統一部分土地及建物之一次性收益，稅後淨利同比增加人民幣 3.53 億元。主係營收穩健增長，加上原物料價格同比下降，整體營運效益提升。