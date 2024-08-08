統一上半年淨利年增2.12% 每股純益達2.01元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 18:36
統一 (1216-TW) 今 (8) 日公布最新獲利資訊，2024 年上半年營收 3208.76 億元，稅後純益 114.43 億元，較去年同期 112.05 億元小幅成長 2.12%，每股純益 2.01 元 ，其中 ，並以統一中控及統一超 (2912-TW) 的獲利貢獻成長顯著。
統一 2024 年第二季營收 1621.2 億元，毛利率 33.61%，季增 1.03 個百分，年增 0.4 個百分點，單季稅後純益 59.09 億元，季增 6.78%，年減 4.75%，稅後純益 1.04 元。
統一 2024 年上半年營收 3208.76 億元，毛利率 33.1%，年增 0.25 個百分點，稅後純益 114.43 億元，較去年同期 112.05 億元小幅成長 2.12%，每股純益 2.01 元。
就統一各事業體的上半年營運來看 ，統一超商上半年淨利 63.00 億元較去年同期增加 9.26 億元，成長 17.2%；而統一中控上半年淨利人人民幣 9.66 億元，年成長 10.2%，若還原去年處分合肥統一部分土地及建物之一次性收益，稅後淨利同比增加人民幣 3.53 億元。主係營收穩健增長，加上原物料價格同比下降，整體營運效益提升。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨號貼文看更多
下一篇