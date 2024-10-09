〈電子五哥營收〉仁寶受惠PC產品組合轉佳 推升Q3營收季增3%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-09 19:05
仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收 837.66 億元，呈現年月雙減，不過受惠 PC 產品組合轉佳，帶動第三季營收表現達 2443.17 億元，較第二季成長 3%。
仁寶 9 月營收 837.66 億元，月減 0.4%，年減 1.6%；第三季營收 2443.17 億元，季增 3%，年減 2.9%；累計今年前三季營收 6810.98 億元，年減 3.4%。至於 PC 出貨狀況，9 月出貨 290 萬台，月對月持平，年減 6.45%；第三季出貨 830 萬台，季減 4.59%，年減 10.75%。
仁寶管理層指出，9 月 PC 出貨與 8 月持平，季底拉貨效應不明顯，出貨表現低於原先預期。不過產品組合轉佳，偏向企業型、商用等中高階產品，ASP 相對較高，因此 PC 第三季營收有高個位數百分比的成長，推升第三季營收季對季成長 3%。
非 PC 產品方面，仁寶則表示，第三季整體非 PC 產品小幅衰退，主因為減少下半年 EMS 業務將減少，略影響營收，非 EMS 業務則與預期差不多。
展望第四季，仁寶指出，雖然目前看起來是淡季，不過整體市況還有待後續觀察。
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