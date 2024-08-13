〈仁寶法說〉受惠產品組合轉佳 Q2三率三升
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-13 15:13
仁寶 (2324-TW) 今 (13) 日召開法說會，同時公告第二季、上半年財報，受惠產品組合轉佳，第二季毛利率、營益率、淨利率皆較第一季以及去年同期成長，第二季稅後純益 28.81 億元，年增近 4 成，每股純益 0.66 元。
仁寶第二季營收 2372.09 億元，季增 19%，年減 3%；毛利率 5%，季增 0.1 個百分點，年增 0.7 個百分點；營益率 1.7%，季增 0.3 個百分點，年增 0.6 個百分點；淨利率 1.4%，季增 0.2 個百分點，年增 0.4 個百分點；稅後純益 28.81 億元，季增 52%，年增 38%，每股純益 0.66 元。
仁寶今年上半年營收 4367.8 億元，年減 4%；毛利率 5%，年增 0.6 個百分點；營益率 1.6%，年增 0.5 個百分點；淨利率 1.3%，年增 0.9 個百分點；稅後純益 47.72 億元，年增 37%，每股純益 1.1 元。
仁寶表示，第二季 PC 產品以及非 PC 產品包括智慧手機、穿戴裝置、伺服器，出貨皆較第一季成長，推升第二季營收季增近 2 成。此外，仁寶持續改善產品組合、提升效率並控管費用，也帶動毛利率、營益率以及淨利率表現。
如果以 PC 及非 PC 產品營收占比來看，第二季 PC 營收占比為 73%，非 PC 產品的營收占比則為 27%。
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