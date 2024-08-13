〈仁寶法說〉聚焦高價值新事業 看好今年整體伺服器成長2成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-13 17:21
仁寶 (2324-TW) 今 (13) 日召開法說會，總經理 Anthony Peter Bonadero 表示，仁寶將持續布局高價值新事業，包含伺服器、車用、5G、醫療以及工業用產品，同時也看好今年整體伺服器業務有望成長 2 成。
仁寶指出，目前非 PC 產品線的營收比重約 27%，其中有 22% 為移動設備、智能設備、平板電腦與智慧裝置等，5% 則為五大新事業，包含伺服器、車用、5G、醫療以及工業用產品。仁寶進一步提到，伺服器營收僅占整體營收 2%，其中 AI 伺服器比重則不到整體伺服器的 1 成。
仁寶表示，將持續調整業務比重，降低低利潤 EMS 業務的比重，往高價值事業邁進，目標是在 2026 年 PC 比重降至 60%，非 PC 產品比重則提高至 40%。
展望後市，仁寶持續布局伺服器事業，看好今年整體伺服器業務將有 20% 的成長，AI 伺服器將聚焦企業市場，以打進 CSP 業者為重要目標，同時也預期車用將有高個位數百分比的成長。
至於 PC 展望，仁寶則預期，今年 PC 市場將持平，認為明年相對有機會，不過目前總經狀況仍不明朗，還需時間觀察。
Anthony Peter Bonadero 談到對 AI PC 看法，仁寶在 AI PC 的開發中扮演關鍵角色，且與高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US) 及 AMD(AMD-US) 皆有密切合作，認為 2025 年 AI PC 將大幅成長，2027 年將有 6 成的 PC 為 AI PC。
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