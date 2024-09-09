〈電子五哥營收〉仁寶PC、非PC雙挹注 8月營收841億元年月雙增

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-09 17:04

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仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收達 841.11 億元，年月雙成長。仁寶經營團隊指出，受惠 8 月 PC 出貨成長，加上非 PC 產品如車用電子、手機產品同步成長，帶動 8 月營收表現。

仁寶 8 月營收 841.11 億元，月增 10%，年增 2.9%；累計今年 1 至 8 月營收 5973.31 億元，年減 3.6%。至於 8 月出貨狀況，仁寶 8 月 PC 出貨 290 萬台，月增 16%，年對年持平。仁寶說明，8 月 PC 出貨月增逾 1 成，加上非 PC 產品如車用電子及手機挹注，推升 8 月營收表現。

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仁寶進一步提到，預期 PC 第三季、第四季及全年皆持平，不過看好 AI PC 長期趨勢，明年開始將大幅成長，至 2027 年滲透率有望達 6 成。此外，仁寶也將持續調整 PC 與非 PC 業務比重，朝 4：6 目標邁進。