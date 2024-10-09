聯發科推3奈米天璣9400旗艦晶片 Q3營收1318億元創同期次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-09 19:21

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聯發科 (2454-TW) 今 (9) 日推出最新旗艦 5G 旗艦晶片天璣 9400，將採用台積電第二代 3 奈米製程與第二代全大核設計，結合 Arm v9.2 CPU 架構，以及最先進的 GPU 和 NPU，終端產品預計第四季上市，目前 vivo X200、OPPO Find X8 都將推出搭載該晶片的手機。

聯發科今日也公布 9 月營收 446.76 億元，月增 7.58%，年增 23.83%，第三季營收 1318.13 億元，達財測高標並創下同期次高，季增 3.57%，年增 19.72%，累計前三季營收 3925.43 億元，年增 29.18%。

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聯發科總經理陳冠州表示，公司帶著 AI 推手的使命，積極推動生成式 AI 技術快速發展與普及。天璣 9400 擁有 agentic AI 強大功能，能完善支援符合未來使用者需求的各類生成式 AI 應用程式、提供個人化服務，並率先支援裝置端 LoRA 訓練和影片生成，賦予裝置尖端生成式 AI 能力。聯發科第四代旗艦平台天璣 9400 承襲卓越的性能與能效設計，為使用者打造非凡的旗艦體驗；將透過不間斷的技術突破和產品創新來帶動公司在市場上穩健成長。

天璣 9400 採用第二代全大核 CPU，包含最高頻率可達 3.62GHz 的 1 個 Arm Cortex-X925 核心，以及 3 個 Cortex-X4、4 個 Cortex-A720 核心。相較於上一代旗艦晶片天璣 9300，天璣 9400 單核性能提升 35%、多核性能提升 28%。

此外，天璣 9400 採用台積電第二代 3 奈米製程，使其功耗較前一代降低 40%，讓使用者能享有更長的電池續航時間。

天璣 9400 整合聯發科第八代 AI 處理器 NPU 890，擁有勝於以往的生成式 AI 性能。NPU 890 率先支援裝置端 LoRA 訓練及其高畫質影像的生成，並首先提供開發者 Agentic AI 能力。天璣 9400 的 AI 性能和能效相較於上一代有顯著提升，包括在大型語言模型 (LLM) 提示詞處理性能 (prompt performance) 提升 80%、功耗節省 35%，為未來 AI 創新應用奠定運算基礎。

天璣 9400 也整合自家天璣 Agentic AI 引擎 (Dimensity Agentic AI Engine)，可將傳統 AI 應用程式升級成具自主性、推理能力與行動力的 agentic AI 應用。聯發科正積極與開發者合作，提供能讓 AI 代理、第三方應用程式和各模型溝通的統一介面，以實現 AI 跨應用串聯，從而能高效地運行邊緣 AI 運算和雲端服務。

同時，該技術還可縮短 AI 產品的開發週期，有利於加速構建應用更豐富、體驗更出色的天璣 AI 生態。

天璣 9400 整合 12 核心 Arm Immortalis-G925，提供極致的沉浸式遊戲體驗，其光線追蹤性能較前一代提升 40%。天璣 9400 搭載 PC 等級的天璣 OMM 追光引擎，可渲染出逼真的遊戲光影效果。

此外，天璣 9400 強勁的 GPU 能力較前一代提升高達 41% 峰值性能和節省 44% 功耗，讓玩家擁有更長的遊戲體驗時間。此外，天璣 9400 支援 MediaTek Frame Rate Converter（MFRC 2.0），以提供更流暢的遊戲體驗，並配備超解析度技術（Super Resolution Technology），同時享受極致畫質與功耗節省的好處。

天璣 9400 搭載旗艦 ISP 影像處理器 Imagiq 1090，支援天璣全焦段 HDR 技術，讓影片創作者輕鬆捕捉每個焦段的美好畫面，憑藉天璣無縫變焦技術，還能順暢變焦、清楚捕捉移動主體。天璣 9400 最佳化拍照與攝影的功耗技術，相較於上一代於 4K60 影片錄製，其功耗使用可降低 14%。