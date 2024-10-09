凱基金前3季賺291億元年增66% 寫歷年同期次高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-09 19:27

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凱基金控 (2883-TW) 今 (9) 日公布上月自結財務數據，9 月稅後純益為 22.24 億元，月增 16.62%、年增 3.97%；前三季累計稅後純益達 291.4 億元，為歷年同期次高，年成長 66%，每股稅後純益為 1.71 元。

根據公告，「開發金」普通股簡稱變更為「凱基金」，10 月 11 日新股票上市開始買賣，舊股票同日終止上市，象徵自 2001 年底成立的「開發金」名稱，將會正式走入歷史。

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凱基金表示，受到美國聯準會正式啟動降息以及投資人擔憂經濟展望，9 月份資本市場呈現震盪走勢，成交量能持續萎縮，不過，凱基金集團各子公司仍維持穩健獲利表現。

凱基人壽方面，雖然 9 月持續受到台幣兌美元升值影響，避險成本仍處於高水位，凱壽掌握市場脈動實現獲利，壽險業務持續成長，第三季初年度保費收入較前一季度增加近四成。凱壽 9 月稅後純益 11.02 億元，今年前三季稅後純益 201.23 億元，與去年同期相比成長 78%。

凱基證券部分，9 月台股呈現量縮整理走勢，主要獲利貢獻來自經紀、財富管理等業務；此外，海外轉投資業務亦有穩健貢獻，合計單月稅後純益 9.23 億元，今年前三季年度稅後純益 81.27 億元，較去年同期增長 51%。

凱基銀行受惠於利息及手續費收入等核心收益的穩定貢獻，9 月稅後純益 4.31 億元，今年前三季稅後純益 43.09 億元。中華開發資本則因投資部位評價漲跌互見，9 月稅後純益 0.84 億元，累計稅後純益 5.87 億元。