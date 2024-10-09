【量大強漲股整理】作夢行情啟動，九月營收雙成長公司，可鎖定誰?

鉅亨研報 2024-10-09 17:54

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 133.01 億，投信買超 21.48 億，自營商賣超 58.79 億，三大法人合計買超 95.69 億，其中，投信連 5 買，累計 151.98 億。

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權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.99%，收在 1020 元，持續站穩千元大關，今日公布 9 月營收創歷史上次高，來到 2,518 億 7,300 萬元，超乎市場預期，不僅比 8 月好，和去年相比成長近 4 成今年前三季累計營收 2 兆 258 億 4,700 萬元，年增逾三成，優於市場預測，下周四法說會聚焦市場目光，法人預估目標價上看 1600 元，帶動 CPO 及 CoWoS 相關類股續攻；另外 (2317-TW) 鴻海，上漲 2.58%，收在 199 元，鴻海科技日，董事長劉揚偉表示，鴻海集團除了投入電動車，也投入與電動車相關的新能源領域，攜手比爾蓋茲創立的突破能源（Breakthrough Energies）發展能源儲存系統（ESS），協助比爾蓋茲打造能夠獲利的綠色能源商業模式，未來看好，法人目標價在 192 至 270 元；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.63%，收在 1245 元，最新天璣旗艦晶片「天璣 9400」今日正式登場，採用台積電第二代 3 奈米製程，大大提升其性能且具備低功耗據中媒「IT 之家」表示，有最新消息指出，聯發科與輝達開發 AI PC 的三奈米 CPU，本月準備投片，預計明年下半年量產，法人目標價在 1040 至 1600 元。

10/17(四) 台積電法說會登場，9.27 佳螢點名預告，十月份的四大主流再度點火, CPQ,CoWoS 聯決走高向上 10/23 國際光電周登場，一再點名預告的矽光子光通訊族群，將是 10 月份的主流股；

CPO 股 (3450-TW) 聯鈞，盤中亮燈漲停，再創波段新高! 來到 211 元大關，會員本波獲利大賺 + 178%，9 月營收衝上 7.98 億元，創下歷史新高，月增 21.2%, 年增 63.1%，已連三個月成長，激勵早盤股價飆漲停，創下 211 元新天價。市場預期，業績跳高應是 AOC transceiver(主動式光纖模組) 出貨北美四大 CSP(雲端服務供應商) 放量帶動， 投信連買 5 日，共買超 799 張，外資今日大買 3529 張，3542 張，法人更上看目標價到 270 元。佳螢通通領先預告在前面，通通都有簡訊為證!! 驗證佳螢經濟日報連八屆選股冠軍的實力！

CPO 股 (3450-TW) 聯鈞，盤中亮燈漲停，再創波段新高! 來到 211 元大關，會員本波獲利大賺 + 178%

點名預告的唯一與台積電合作的，光通訊大廠,(3363-TW) 上詮，上漲 5.54%，收在 247.5 元，續強，一度逼近漲停板，達 257 元新高，外資連買 6 日共買超 9798 張，投信連買 4 日共買超 635 張，顯示強勁的資金流入，券商報告指出，隨著台積電法說會的臨近及 AI 需求持續增長，光通訊股有望受益，未來上詮在光通訊產業中的定位將持續提升，市場預期其業績將在接下來的季報中表現出色；

(4979-TW) 華星光，盤中大漲 7.92，收在 163.5 元，主要產品為產品為光通訊主動元件次模組, 光通訊主動元件晶片和晶粒, 光通訊光收發模組代工服務等，旗下 100G 到 400G 產品已經出貨，隨著雲端資料中心客戶正朝 800G 交換器, 光收發模組升級，外界看好華星光能搶矽光子商機，相關概念股近期吸引法人買盤進駐投信連買 10 日，共買超 3170 張，未來將有表現機會。

另外四大主流裡面點名預告的 AI + 散熱，(3013-TW) 晟銘電漲停，(2486-TW) 一詮大漲逾 + 7% 再創近期新高。中秋錦囊妙計預告後，雙雙噴出表現!

(3013-TW) 晟銘電上漲 6.07%，收在 131 元，盤中一度亮燈漲停，AI 加散熱題材，消費電子旺季與 AI 伺服器前景暢旺，且第三季營收創歷史新高，激勵股價表現，法人目標價預估 130 元至 157 元區間，(2486-TW) 一詮，盤中大漲逾 + 7.1%，收在 120.5 元， 9 月營收為 5.01 億元，呈年月雙增，累計前 9 個月營收 39.7 億元，年增 9.7%，隨下半年 AI 伺服器, 網通訂單帶動散熱片出貨，有望持續挹注營運動能，一在強調雙題材加持當然有所表現。

汽車零組件指標類股今日表現漲跌互見呈現輪動，(4569-TW) 六方科 - KY，上漲 3.48%，收在 252.5 元，六方科受惠於汽車類客戶新型號產品放量，以及工業類產品出貨成長，8 月營收 1.46 億元創新高，累計前 8 月合併營收 9.53 億元，年增 23.12%，也創同期高，以目前接單狀況來看，下半年將較上半年好，尤其散熱, 半導體和光通訊等新產品需求增加，且相關供應鏈正逐步移轉至泰國，相關產品已部分完成送樣，(1319-TW) 東陽，上漲 3.9%，收在 106.5 元，9 月自結合併營收 21.7 億元，年增 0.69%，前九月自結累計合併營收 186.7 億元，年增 7.9%，雙創同期新高紀錄。第 3 季單季營收 63.15 億元, 年增 3%，雖受海運缺艙, 缺櫃, 高運價影響，仍創史上淡季最強，迎接第 4 季車用零件旺季，東陽本廠今年擴增的鈑金, 塑膠部品生產線即將完工，投入生產，確保旺季產能充足，滿足客戶訂單需求。

未來台積電 10/17(四)，召開法說會下預期含先進製程 / 封裝, 矽光子等題材股, 特化股皆可提前走強，成為資金熱點。

作夢行情啟動

九月營收雙成長公司可鎖定誰?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師