我9月CPI跌破通膨警戒線 8個月新低 但服務類物價漲幅仍超過 2%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-09 17:32

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主計總處今 (9) 日公布我國 9 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率 1.82%，呈現連 2 減，並創 2 月以來新低，顯示通膨壓力緩和，但醫療費用漲 4.34%、外食費漲 2.98%，仍使服務類物價漲幅超過 2%；若就前三季來看，CPI 平均增幅仍有 2.26%。

主計總處說明，9 月水果、食用油及外食費等食物類價格上漲，且房租及掛號費續漲，電費、娛樂服務，以及停車費、汽車保養和修理等交通服務費也調漲，惟蔬菜、蛋類及油料費下跌，抵銷部分漲幅。

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若扣除蔬菜水果，9 月 CPI 漲 1.59%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 漲 1.79%。

其中，9 月價格上漲較明顯者有番石榴 (芭樂) 漲 63.65%、木瓜漲 38.83%、金飾及珠寶漲 22.75%、蔥漲 22.50%、診所掛號費漲 14.63%、其他食用油 (橄欖油等) 漲 13.16%、停車費漲 8.02%、語言學習費漲 5.39% 等。

而就七大類來看，食物類漲 3.00% 最多，主因水果受先前風災遞延影響，價格大漲 17.37%，食用油和外食費也漲 8.56%、2.98%，惟蛋類、蔬菜因供應回穩再加上去年比較基期較高，價格下跌 15.49%、4.21%，抵銷部分漲幅。

醫藥保健類漲 2.61%，反映部分醫療院所調升掛號費，醫療費用上漲 4.34%，且部分藥品及保健食品價格上漲。

居住類漲 2.39%，主因電費、住宅維修費和房租分別上漲 5.21%、3.21% 和 2.50%。

按商品性質別觀察，商品類上漲 1.29%(核心商品漲 1.06%)，但服務類漲幅仍達 2.36%，主要因醫療費用漲 4.34%，外食費漲 2.98%。