國發基金啟動退場機制 聯合再生：樂見未來與更多策略投資夥伴合作

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-09 19:35

‌



行政院國家發展基金委員會 (國發基金) 日前指出將針對聯合再生 (3576-TW) 啟動退場機制，聯合再生今 (9) 日發聲明指出，國發基金已完成其階段性任務，公司將持續秉持誠信、創新、永續經營之理念，在地深耕能源產業，也樂見未來與更多策略投資夥伴之合作可能。

聯合再生指出，依行政院國家發展基金產業創新轉型基金作業要點，國發基金投資持有期限以 5 年為原則，其於 2018 年底投資公司至今已屆 5 年，期間，國發基金除指派一席董事外，三屆董事會皆來函指派一席獨立董事，公司也尊重國發基金，依函提名獨立董事。

‌



聯合再生強調，公司長期保持財務穩健、公司治理良善，認為國發基金已完成其階段性任務，本公司將持續秉持誠信、創新、永續經營之理念，在地深耕能源產業，亦樂見未來與更多策略投資夥伴之合作可能。

台灣太陽能產業近來面臨艱困的環境，但公司仍積極響應政府政策，提升企業價值來回饋股東，並加強永續經營理念，持續回饋社會，並在 2022 年轉虧為盈，足見公司經營有成，有獲利之能力。

聯合再生在製造端每年連續擴展先進高端產品，今年推出全新產品、全新事業、全新團隊，更朝全方位能源整合品牌目標發展。